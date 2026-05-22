Vil du have en mere håndgribelig oplevelse med dine filer og regneark? Så er du heldig – Microsoft og Logitech giver dit daglige arbejde ekstra haptisk feedback via din mus

Logitech MX Master 4 får avanceret haptisk feedback til Windows 11

Denne tilføjelse giver brugerne ekstra feedback ved en række opgaver

Flere funktioner følger snart

Hvis du nogensinde har følt, at du ikke rigtig har følt dig forbundet med de dokumenter, regneark og præsentationer, du laver på arbejdet, så er der gode nyheder – hjælpen er på vej.

Logitechs flagskib inden for mus MX Master 4 bliver nu integreret med Microsofts Advanced Haptics til Windows 11, hvilket giver dig masser af vibrationsfeedback.

Nyheden betyder, at Windows 11-brugere kan mærke en diskret vibrationsfeedback som bekræftelse af hverdagsopgaver som at fastgøre og ændre størrelsen på vinduer eller justere objekter i PowerPoint.

Haptisk feedback i din mus

Logitech oplyser, at der ikke kræves ekstra softwareopgraderinger eller downloads for at aktivere de nye funktioner, men blot en hurtig firmwareopdatering via Logi Options+-platformen ved hjælp af den seneste opdaterede version af Windows 11.

Eksisterende brugere kan få adgang til funktionen nu, men der vil også blive leveret nye enheder i efteråret 2026, som understøtter funktionen lige fra start, med ny understøttelse af yderligere haptisk feedback, der snart kommer til både Windows 11 og tredjepartsprogrammer.

”Med avanceret haptik i Windows 11 bliver hverdagens interaktioner mere responsive, klare og naturlige,” siger Dave Dame, Senior Director of Human Centered Design hos Microsoft. ”MX Master 4 leverer den oplevelse fra dag ét, udvider interaktionerne ud over skærmen og sætter en ny standard for, hvordan hardware og software smelter sammen.”

MX Master 4, der blev lanceret i september 2025, er uden tvivl Logitechs bedste mus til dato – jeg har selv brugt en i flere måneder nu.

Vibrationsfeedback var et stort salgsargument ved lanceringen, der lovede at give brugerne mere interaktion med deres tilbehør på tværs af en række opgaver. Musens haptiske pad, der er placeret under brugerens tommelfinger, kan tilpasses til at give interaktion ved en række opgaver, fra rulning til markering og navigation.

”Logitech er på forkant med haptisk innovation, og ved at arbejde tæt sammen med Microsoft sikrer vi, at vores brugere er de første til at opleve den næste generation af produktivitet,” siger Art O’Gnimh, General Manager for Mouse and Keyboard Solutions hos Logitech.

”Vi integrerede avanceret haptisk hardware i MX Master 4 før tid, idet vi forudså en udvikling mod mere immersive operativsystemer. Med lanceringen af Windows 11 betaler den tekniske fremsyn sig. Vi har leveret en gnidningsfri, meningsfuld oplevelse, der fortsat er den eneste af sin art i branchen.”

Funktionen er ved at blive rullet ud nu, så det bør ifølge Logitech være muligt at lave en firmware-opdatering i Logi+ appen inden for kort tid.