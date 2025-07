Der har været rygter om et Galaxy AI-abonnement

Samsung har nu bekræftet, at mange funktioner forbliver gratis

Det er dog uklart, hvordan Galaxy AI vil udvikle sig fremover

Samsung har virkelig ikke været blyg med at integrere AI-funktioner i sine telefoner og andre enheder de seneste år, og der har været en vis usikkerhed om, hvorvidt disse funktioner i sidste ende ville komme til at koste penge – men nu har vi fået lidt mere klarhed.

I et interview med Android Police under det nylige juli-Galaxy Unpacked-event sagde en Samsung-repræsentant, at Galaxy AI-funktioner, der »findes på din telefon som standard«, altid vil være gratis.

Det omfatter Live Translate, Note Assist, Zoom Nightography, Writing Assist, Drawing Assist, Now Brief og Audio Eraser. Her er en komplet liste over alt, hvad der er inkluderet af Samsungs AI-funktioner, når du køber en ny Samsung-telefon eller -tablet.

Det er dog ikke helt klart, hvilke AI-funktioner der ikke er omfattet – på nuværende tidspunkt er der ingen Galaxy AI-tilføjelser, der ikke allerede er inkluderet i enhederne, men måske vil vi se sådanne dukke op i fremtiden.

Gemini-modellen

Samsung har en lang liste af AI-funktioner. (Image credit: Samsung)

Der findes selvfølgelig en gratis version af Gemini AI-assistenten, som nu findes på de fleste Android-enheder, herunder Samsungs telefoner og tablets. Hvis du betaler for Google AI Pro eller Google AI Ultra, får du flere funktioner og adgang til bedre AI-modeller.

Google AI Pro koster 164 kroner om måneden og inkluderer blandt andet 2 TB lagerplads i Google Cloud, men du får normalt et par måneder gratis. Hvis du køber en Google Pixel 9, får du et helt år gratis, før du skal begynde at betale, og det vil sikkert også gøre sig gældende, hvis du køber Googles kommende Pixel 10.

De nyligt lancerede Samsung Galaxy Z Fold 7 og Samsung Galaxy Z Flip 7 leveres med seks måneders gratis abonnement, og det er tydeligt, at Google håber, at du efter din prøveperiode ikke kan undvære de smart AI-funktioner og køber et abonnement.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Samsung har antydet, at de muligvis vil lancere et Samsung Health-abonnement, der giver ekstra funktioner mod en månedlig betaling, så det er muligt, at nogle yderligere AI-værktøjer kan være inkluderet der – men det er endnu uvist.