Samsungs næste Galaxy Unpacked-event finder sted den 9. juli og bliver Samsungs store sommerlancering. Det er her, vi forventer at se efterfølgere til Samsung Galaxy Z Fold 6 og Galaxy Z Flip 6 sammen med andre produkter, sandsynligvis opdateringer til Galaxy Watch-serien.

Dette Unpacked bliver årets tredje; det første var Unpacked, hvor Samsung Galaxy S25-telefonerne blev lanceret, og det andet var lanceringen af Galaxy S25 Edge.

Så læs videre for at finde ud af, hvordan du ser den næste Samsung Galaxy Unpacked, og få et kort overblik over, hvad du kan forvente.

Sådan ser du Samsung Galaxy Unpacked

Det næste Galaxy Unpacked-arrangement afholdes onsdag den 9. juli kl. 16:00 dansk tid. Du kan se live-udsendelsen via Samsungs egen hjemmeside. En nemmere mulighed er at gå ind på Samsungs YouTube-kanal og se lanceringen der, eller bruge klikke på videoen herunder (fra 9. juli kl. 16.00).

TechRadar-teamet vil også være til stede under begivenheden – følg os for opdateringer i realtid fra Unpacked via vores TechRadar TikTok-konto.

Galaxy Unpacked July 2025: Official Livestream - YouTube Watch On

Hvad du kan forvente af Galaxy Unpacked

Samsungs Unpacked-event om sommeren drejer sig normalt om de nyeste foldbare telefoner – og vi forventer, at dette års udgave bliver den samme, med afsløringer af Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 og måske en tredje model, for eksempel Galaxy Z Fold Ultra.

De rygter, der hidtil er dukket op, peger på mindre designændringer og visse opgraderinger i specifikationerne, men intet revolutionerende med hensyn til udseende eller ydeevne. Samsung forventes at fremhæve nye Galaxy AI-funktioner, hvor de foldbare telefoner fungerer som demonstrationsprodukter – selvom disse AI-funktioner højst sandsynligt vil komme til flere Galaxy-enheder.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Vi forventer også nye smarture, sandsynligvis Galaxy Watch 8 og en Classic-version, samt eventuelt en Galaxy Watch Ultra 2.

Der er nævnt et nyt design til Watch 8, med en mulig »squircle«-form (en blanding mellem firkant og cirkel), der minder om Galaxy Watch Ultra, samt en mulig tilbagevenden for den roterende ramme.

Vi vil sandsynligvis se AI-fokuserede funktioner til sundhed og træning i softwaren på disse ure – men vi regner med, at disse funktioner også vil blive udrullet til andre Galaxy Watch-modeller.