Apples første foldbare iPhone kan få priserne på alle foldbare telefoner til at stige med 18 % – ikke så sært, at Samsung tager det roligt

En ny rapport tyder på, at priserne på foldbare mobiltelefoner kan stige med 18 % i år

Det skyldes blandt andet iPhone Ultra, som muligvis kommer på markedet til en meget høj pris

Samsung og andre mærker kan meget vel drage fordel af denne markedsændring

2026 kan blive et af de hidtil største år for foldbare telefoner, da den foldbare iPhone Ultra ser ud til endelig at komme på markedet i september. Men selvom det helt sikkert vil begejstre alle, der har ventet på en foldbar telefon fra Apple, kan det også medføre nogle dårlige nyheder for forbrugerne.

Ifølge en nylig rapport fra Counterpoint Research (via 9to5Mac) kan den gennemsnitlige pris på foldbare telefoner nemlig stige med hele 18 % i år, og denne stigning vil til dels skyldes Apples kommende model.

Mere konkret forventes gennemsnitsprisen at stige til 1485 $ (ca. 10.000 kroner plus moms osv.) , og det skyldes blandt andet, at selve iPhone Ultra sandsynligvis vil koste betydeligt mere end det. En nylig rapport fra IDC forudsiger nemlig, at telefonen kan komme til at koste helt op til 2.500 dollar (ca. 16.000 kroner) – og det kan meget vel blot være startprisen. Samtidig bliver de danske priser sandsynligvis endnu højere på grund af moms osv.

Latest Videos From Watch full video here:

Da der er tale om en iPhone, vil den helt sikkert blive populær og kan derfor få den gennemsnitlige pris på foldbare telefoner til at stige. Men dens indflydelse kan også komme til at omfatte andre mærker, fordi en foldbar iPhone til 2.500 dollar kan gøre højere priser mere acceptable for telefoner fra Samsung og andre virksomheder.

Ser frem til ny konkurrent

Klaptelefoner som Galaxy Z Flip 7 kan snart blive billigere (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

mSet i det lys er det måske ikke så overraskende, at en Samsung-direktør sidste år udtalte, at den koreanske gigant »byder andre velkommen i kategorien«, da han blev spurgt om lanceringen af iPhone Ultra.

Derfor skal vi heller ikke blive overraskede, hvis kommende foldbare Samsung-telefoner bliver dyrere end de nuværende. Det skyldes ikke nødvendigvis kun stigende RAM-priser og inflation, men også Apples indflydelse på markedet.

Rapporten fra Counterpoint rummer dog også godt nyt på prisfronten. Selv om priserne på foldbare telefoner i bogformat ventes at fortsætte opad, forventes gennemsnitsprisen på klaptelefonerne at falde. Dermed kan de komme »tættere på premium-alternativer blandt klassiske smartphones«.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Så mens de større foldbare telefoner kan blive endnu mere uopnåelige for mange købere, kan klaptelefonerne måske ende med at blive billigere.