Google har præsenteret Android 16, som markerer en af de største ændringer i systemets visuelle udtryk og funktionalitet i længere tid. Det er vores indtryk, at særligt design, sikkerhed og AI-integration har været i fokus i den nye version, som blev offentliggjort under The Android Show.

Gemini Live integreret i Android, Wear OS og Android Auto

Beskyttelse mod svindel via AI-beskedscanner og opkaldssikring

Udvidet adgang til identitetstjek ved tyveri

Animationer med haptisk feedback ved notifikationer og systemhandlinger

Dynamiske farvetemaer og forbedret skrifttypevalg

Opdateringen fokuserer på tre hovedområder: design, sikkerhed og AI-assistenten Gemini. Det visuelle redesign inkluderer nye animationer med haptisk feedback og flere muligheder for personlig tilpasning, herunder dynamiske farvetemaer og forbedret læsbarhed. Desuden bliver menuen for hurtige indstillinger endnu mere fleksibel.

På sikkerhedsfronten introducerer Android 16 værktøjer til at modvirke telefonsvindel. Under opkald forhindres det at deaktivere vigtige funktioner som Play Protect eller installere ukendte apps. En ny scanner bruger kunstig intelligens til at analysere beskeder og identificere forsøg på svindel. Samtidig bliver en tidligere eksklusiv funktion til identitetstjek ved tyveri nu tilgængelig for flere producenter.

AI-assistenten Gemini integreres endnu dybere i Android-systemet. Brugere kan tale direkte med assistenten i realtid via Gemini Live, fx for at få hjælp til daglige opgaver. Funktionen bliver desuden en del af både Wear OS og Android Auto, hvor Gemini blandt andet erstatter Google Assistent. Det giver mulighed for at få hjælp direkte fra smarturet eller navigation i bilen.

Er du nysgerrig for at se alle ændringerne, så kan du se Google præsentere det nye design og funktioner i Android 16 herr i The Android Show: I/O Edition

Hvornår kommer det?

Google er i gang med at betateste Android 16, og vil snart begynde at rulle opdateringerne ud til brugerne.

Se også...