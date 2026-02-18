Google lancerer Pixel 10a-mobilen med AI-funktioner og nyt design til en overkommelig pris

Google har præsenteret sin nyeste mobil Pixel 10a, der skal gøre adgang til virksomhedens AI-funktioner og kamerateknologi mulig på et lavere prisniveau. Modellen er seneste tilføjelse til Googles A-serie af mobiler og kommer med ny chip, opdateret design og længere supportperiode i forhold til forgængeren Pixel 9a.

Pixel 10a introduceres med en flad bagside og en integreret kamerabar, som giver et mere ensartet udtryk og en glattere overflade i lommen. Konstruktionen er baseret på en ramme i genanvendt aluminium og materialer som guld, kobolt og kobber, som nu indgår i A-serien for første gang. Farveudvalget omfatter Obsidian, Fog, Berry og Lavender. Samtidig lancerer Google høretelefonerne Pixel Buds 2a i farverne Berry og Fog, så tilbehøret kan tilpasses telefonen.

Hvis du er interesseret i at købe denne nye mellemklasse-mobil, kan du allerede nu tage et kig på den i Google Store. Her har den en startpris på 4.299 kroner for modellen med 128GB lagerplads, og den lander i butikkerne 5. marts

Google Pixel 10a - Pris og tilgængelighed

Pixel 10a kan forudbestilles nu og kommer i butikkerne 5. marts i følgende farver: Lavender, Berry, Fog og Obsidian. Du kan læse mere om telefonen på Googles Blog.

Priser:

128 GB: 4.299 kroner

256 GB: 5.099 kroner

AI-værktøjer og nyt chipset

Telefonen anvender Tensor G4-chippen, der skal give hurtigere adgang til virksomhedens AI-assistent Gemini. Funktionen Gemini Live er rettet mod korte, naturlige stemmeinteraktioner, mens Nano Banana understøtter generering af billeder direkte på enheden.

Den 6,3" store Actua-skærm er udviklet til at være lysere end forrige model. Telefonen er udstyret med Gorilla Glass 7i samt IP68-klassificering, hvilket øger modstanden mod vand, støv og ridser. Satellit-SOS introduceres som en ny funktion i A-serien og giver mulighed for at kontakte nødtjenester uden mobil- eller Wi-Fi-signal. Modellen får syv års software- og sikkerhedsopdateringer.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Telefonen får et 48 MP hovedkamera og et 13 MP ultravidkamera. Funktioner som Auto Best Take skal udvælge de mest brugbare ansigter i gruppebilleder, mens Camera Coach giver en trinvis guide til at optimere motiv og vinkel.

Robust model

Pixel 10a er den hidtil mest robuste model i A-serien med IP68-klassificeret vand- og støvbeskyttelse samt mere holdbare materialer.

Det opgraderede Corning Gorilla Glass 7i på skærmen er konstrueret til at give bedre modstand mod ridser og tab. Den 6,3" store Actua-skærm er desuden 11 procent lysere end Pixel 9a, så billeder og video fremstår tydeligere selv i direkte sollys.

Modellen oplader hurtigere end Pixel 9a (Hvis du selv køber en 45W oplader), og har op til over 30 timers batteritid – og op til 120 timer med Extreme Battery Saver aktiveret. Pixel 10a leveres også med syv års OS-, sikkerhedsopdateringer og Pixel Drops. Som en ekstra sikkerhed tilføjes Satellite SOS for første gang i A-serien, så der kan oprettes kontakt til nødberedskaber uden adgang til Wi-Fi eller mobilsignal.

Meet Google Pixel 10a | More Of What You Need - YouTube Watch On

Google Pixel 10a specifikationer