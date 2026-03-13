Google arbejder allerede på Pixel 11 - og rygter peger på en stor opgradering

Der er dukket et tidligt rygte op om Google Pixel 11

Der kan være modemændringer i Tensor G6

Vi kan muligvis se et skift fra Samsung til MediaTek

Nu hvor Google Pixel 10-serien er på markedet, er nedtællingen begyndt til lanceringen af Pixel 11 i 2026, og et nyt rygte tyder på, at telefonens processor muligvis får en betydelig opgradering.

Ifølge lækagen Mystic Leaks (via 9to5Google) tester Google et MediaTek M90-modem sammen med Tensor G6-processoren, som forventes at få debut i Pixel 11 – og fungere som efterfølger til Tensor G5 i Pixel 10.

Dette er vigtigt, fordi det ville betyde en afvigelse fra Samsung-modemer i Tensor-chipsættene – noget, der faktisk var rygtet forud for 2025-telefonerne, men som aldrig blev til noget. I år kan det dog ske.

Med hensyn til mulige forbedringer nævnes hurtigere 5G- og satellitforbindelse samt bedre energieffektivitet – hvilket i teorien ville betyde, at Pixel 11-telefoner ville køre køligere og hurtigere end deres forgængere.

Pixel 11-telefoner på vej

Kunne Google være i gang med at udvikle sin egen version af iPhone Air? (Image credit: Apple)

Selvfølgelig er alt dette stadig rygter og spekulationer. Intet er sikkert, før Google gør det officielt. Der har indtil videre været få lækager om Pixel 11, og telefonerne forventes tidligst at blive lanceret i august næste år.

Lige nu forventer vi, at standardmodellen Pixel 11 får selskab af Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL og Google Pixel 11 Pro Fold – efterfølgeren til Google Pixel 10 Pro Fold. Samtidig er der altid en mulighed for, at Google overrasker os med noget nyt.

I år har vi allerede set Samsung Galaxy S25 Edge og sidste år landede iPhone Air, så det er ikke utænkeligt, at Google også vælger at lancere en ekstra tynd og let telefon i sin egen serie. Så vidt vi ved har ingen af de to tynde telefoner dog været et stort hit, så måske går Google med andre tanker, når det gælder Pixel 11-serien.

Det bliver derfor interessant at se, hvad der sker, og om det langvarige samarbejde mellem Google og Samsung om Tensor-chippen, som har eksisteret siden den allerførste Pixel-telefon, vil ændre sig yderligere i 2026. Det håber vi, for Tensor chippene har løbende klaret sig dårligere end f.eks. Snapdragon i benchmark tests.