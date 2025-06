Android 16 er ude nu, men det store visuelle redesign kommer måske først til september

Android 16 er ude nu med nye funktioner som live-opdateringer og sikkerhedsværktøjer

Mange andre Android 16-funktioner - herunder det visuelle redesign - mangler og siges at blive udgivet den 3. september.

Denne første lancering gælder kun for Pixel-telefoner, andre mærker forventes at få Android 16 senere på året

Android 16 er udkommet, og hvis du synes, det virker usædvanligt tidligt, har du ret. For de seneste lanceringer af styresystemet er alle udkommet sidst på året, og Android 15 blev faktisk udgivet så sent som i oktober 2024.

Så det er en hurtig omgang for Googles seneste Android-version - hvilket måske forklarer, hvorfor den mest ventede og omfattende funktion mangler.

Mere specifikt handler det om Androids visuelle redesign – kaldet Material 3 Expressive - som Google viste frem for bare et par måneder siden, men som endnu ikke er på plads. Det vil efter sigende blive vist som en del af Android 16's QPR1 (Quarterly Platform Release 1), som ifølge en kilde hos Android Authority vil blive udrullet til Pixel-enheder den 3. september - hvilket er omkring det tidspunkt, hvor vi normalt forventer, at nye versioner af Android bliver udgivet.

Androids Material 3 Expressive redesign er ikke kommet endnu. (Image credit: Google)

Den 3. september siges det også, at vi vil se Android 16's skrivebordstilstand, som giver dig mulighed for at forbinde din telefon til en skærm og bruge et skrivebordsinterface - ligesom Samsung har tilbudt i årevis med sin DeX-tilstand.

Vi vil sandsynligvis også se mindre opdateringer på det tidspunkt, f.eks. en mere velorganiseret menu for lydindstillinger, som spottet af Android Authority i den seneste Android 16 QPR1 beta.

Men det betyder ikke, at denne første version af Android 16 ikke er værd at downloade. Den indeholder flere nye funktioner, som f.eks. liveopdateringer, der giver realtidsinformation om f.eks. madleverancer og Uber-kørsler direkte på låseskærmen.

Du kan også aktivere tilstanden Avanceret beskyttelse for at beskytte din telefon mod usikre hjemmesider, fupopkald, ondsindede apps og andre trusler. Ikke alle Advanced Protection-funktioner er nye, men nu kan du aktivere alle disse beskyttelser med et enkelt tryk.

(Image credit: Google)

Grupperede notifikationer og forbedringer af tilgængeligheden

Android 16 vil også gruppere notifikationer fra samme app for at holde tingene organiseret, og der er forbedringer for høreapparatbrugere - du kan nu vælge at bruge telefonens mikrofon til lydinput under opkald (i stedet for høreapparatets mikrofon) og justere høreapparatets lydstyrke direkte fra din telefon.

Der er også mindre nyskabelser, f.eks. en tilstand, der giver hurtigere adgang til vigtige oplysninger om enheden, hvilket er praktisk, hvis man f.eks. vil sælge mobiltelefonen igen.

Disse funktioner og flere til bliver nu rullet ud til kompatible Pixel-telefoner (dvs. Google Pixel 6 og nyere modeller). For dem, der har en telefon fra et andet mærke, vil det dog tage lidt længere tid, da Google siger, at opdateringer til andre producenter vil blive frigivet "senere i år".