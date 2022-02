YouSee og Telmore opgraderer streamingtilbud med Disney+

Siden lanceringen af Disney+ i september 2020, har danskere med et abonnement på Disney+ kunne nyde en bred vifte af verdensklasseindhold fra Star Wars og Marvel såsom The Book of Boba Fett og Eternals, såvel som gamle og nye klassikere fra Disney og Pixar, herunder for eksempel den seneste blockbuster-klassiker Encanto, og generel underholdning under Star, såsom de nyeste sæsoner af Grey's Anatomy, den roste musikdokumentarserie The Beatles: Get Back og den nye hitserie Pam & Tommy.

Disse og mange flere bliver snart tilgængelige for YouSee og Telmore-kunder, når et nyt samarbejde mellem Nuuday og The Walt Disney Company Nordic, åbner op for, at YouSee og Telmore-kunder i løbet af marts kan inkludere Disney+ i deres abonnement.

”Vi er utrolig glade for at kunne tilbyde Disney+ til YouSee og Telmores mange kunder og give dem nem adgang til tusindvis af film og serier fra Disneys verdensklassestudier. Vi har længe samarbejdet med Nuuday, og jeg ser frem til at arbejde endnu tættere sammen med dem gennem disse helt nye tilbud til kunderne,” siger Hans van Rijn, SVP og Country Manager, The Walt Disney Company Nordic and Baltic.

Med det nye samarbejde udvider YouSee yderligere sit markedsledende fleksible underholdningstilbud, Bland Selv, hvor danskerne selv kan sammensætte en pakke bestående af deres yndlingstv-kanaler og -streamingtjenester. Med Disney+ som en del af Bland Selv kan YouSee nu tilbyde danskerne adgang til de fem største streamingtjenester i Danmark - Netflix, TV 2 Play, Viaplay, Disney+ og HBO Max.

”Langt størstedelen af os ser både tv- og streaming i løbet af en uge. Med Bland Selv får man som kunde mulighed for at gøre netop dette på en nem og intuitiv måde. Tilføjelsen af Disney+ i Bland Selv er en klar styrkelse af vores tilbud, og vi glæder os til - som de første i Danmark - at kunne give vores kunder adgang til store titler som Turning Red, The Mandalorian og The King’s Man,” fortæller Christian Morgan, CEO hos YouSee.

Telmore, der i Danmark har 750.000 mobilkunder, ser også frem til at tilbyde Disney+ til deres Play-kunder, som i forvejen har adgang til en lang række streamingtjenester som en del af deres mobilabonnement.

“Tilføjelsen af Disney+ til Telmore Play-porteføljen giver os mulighed for at levere et endnu stærkere Play-produkt til vores kunder. Samtidig er vi stolte over at være den første mobile bundling i Danmark, der inkluderer Disney+,” siger Henrik Lehman, CEO hos Telmore.

YouSee Bland Selv og Telmore Play kunder kan tilvælge Disney+ som del af deres abonnement fra marts måned.