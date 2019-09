Sonys nye trådløse WI-1000XM2 hovedtelefoner lukker af for andres larm

Sony afsløret de nyeste hovedtelefoner i deres meget populære serie af trådløse hovedtelefoner med nakke bøjle, Sony WI-1000XM2 på IFA 2019

De nye hovedtelefoner er udstyret med en helt ny processor til støjreducering, og det betyder, at de udelukker mere støj end nogensinde før. Så fremover behøver man ikke lade sig genere af støj fra sidemanden eller togets rumlen, når man pendler.

Sonys HD Noise Cancelling Processor QN1, som også sidder i markedets bedste over-ear hovedtelefoner - WH-1000XM3 - er god til at fjerne selv de meste gennemtrængende lyde, som f.eks. larmen om bord på flyveren.

Det er muligt takket være Atmospheric Pressure Optimizing-funktionen, som ifølge Sony betyder at hovedtelefonerne kan tilpasse sig til lufttrykket, så støjdæmpningen fungerer mere effektivt.

Næsten Hi-Res Audio

Det handler ikke kun om aktiv støjreduktion. Det er også vigtigt, at et par hovedtelefoner sidder godt, så støjen fra omgivelserne også fysisk bliver blokeret, inden den rammer øregangen.

Sony siger, at WI-1000XM2s vinklede design sikrer at hovedtelefonerne slutter tæt i øregangen og at hovedtelefonerne sidder dybt i øret.

Når det gælder lydkvaliteten, så er de trådløse hovedtelefoner udstyret med et HD Hybrid Driver System, der indeholder en 9mm dynamisk driver og en balanceret armatur-driver. Det giver brede frekvenser, når der gengives klar lyd – lige fra en dyb bas til skrøbelige høje toner.

Den indbyggede HD Noise Cancelling Processor, QN1, har 32-bit lydsignalbehandling, digital til analog konvertering i høj kvalitet og en hovedtelefonforstærker. Den indbyggede Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX™) opskalerer komprimerede digitale musikfiler som MP3-formatet, og så kommer lyden ifølge Sony tættere på den samme lydkvalitet som High-Resolution Audio.

De nye hovedtelefoner blev præsenteret på IFA 2019 i Berlin. (Image credit: Sony)

Pris og tilgængelighed i Danmark

Batterilevetiden ligger på 10 timer, og de har en hurtig opladnings-funktion, som giver 80 minutters spilletid efter 10 minutters opladning.

På siden af nakkebøjlen finder du knapperne til at styre musikken. Det er også der, de indbyggede mikrofoner sidder. De bruges både til stemmeopkald og til at styre noise cancelling.

WI-1000XM2 trådløse hovedtelefoner er kompatible med Google Assistant og Amazon Alexa, så det er muligt at bruge stemmestyring og helt slippe for at bruge knapperne. Det undrer os, at Sony ikke skriver noget om, at hovedtelefonerne er kompatible med Siri, og hvis de ikke er det, kan det blive en udfordring for iPhone brugerne.

Hovedtelefonerne kommer først på markedet i januar 2020, og i Danmark bliver prisen for WI-1000XM2 2.500 kr. Det lyder af meget, men hvis de viser sig at være lige så gode som Sonys WF-1000XM3 ægte trådløse hovedtelefoner, så er de pengene værd.

