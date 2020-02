De bedste trådløse hovedtelefoner 2020: her er de bedste valg, hvis du vil klippe strengen

De Bedste Trådløse (Bluetooth) Hovedtelefoner: Velkommen til TechRadar's guide til de bedste trådløse og Bluetooth-hovedtelefoner, du kan købe i 2020.

For år tilbage, ville vi måske have forsøgt at tale dig fra at købe et sæt trådløse hovedtelefoner. På det tidspunkt, havde teknologien problemer med tilslutningen via Bluetooth, hvilket resulterede i en dårligere lydkvalitet. Oven i det, var der også problemer med batteritiderne, der kun holdt i en time eller to, max.

Heldigvis er disse tider forbi, og vi lever nu i gyldne tider for de trådløse hovedtelefoner. Takket være de fremskridt, der er sket inden for Bluetooth-teknologien, vil de seneste trådløse hovedtelefoner holde en stabil forbindelse i enhver situation med en lyd, der er lige så god som de traditionelle kabel-baserede modeller.

[Opdatering: Er du ude efter det seneste og bedste indenfor trådløse hovedtelefoner? Tag et kig på Sony WH-1000XM3 ! De kom ud i september 2018 og er uden tvivl nogle af de bedste trådløse hovedtelefoner, som vi har prøvet.]

Et trådløst sæt hovedtelefoner koster måske nok en smule mere end en tilsvarende kabel-model, men trådløse hovedtelefoner giver en større bevægelsesfrihed – hvilket gør dem perfekte til en tur i fitness-centret og et perfekt match til telefoner som iPhone X og Pixel 2 , som simpelthen mangler et decideret hovedtelefonstik.

Lige meget, hvad din grund er til at opgradere, så er vi her for at hjælpe dig med at vælge de bedste trådløse hovedtelefoner, uanset hvor meget du vil ofre. Herunder finder du de bedste af de hovedtelefoner, som vi har testet med en blanding af in-ear og on-ear hovedtelefoner, samt et udvalg med smarte features, som støj-reduktion – alle er gået grundigt igennem af vore anmeldere, så du kan shoppe uden bekymring.

De bedste trådløse over-ear hovedtelefoner

1. Sony WH-1000XM2

Trådløse støjreducerende hovedtelefoner, som lyder bedre end Bose

Akustisk design: Lukket | Vægt: 275 gram | Frekvensgang: 4Hz - 40kHz | Drivere: 40mm | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: 103dB | Impedans: 46 Ohm | Batteritid: 20 timer | Trådløs rækkevidde: 9 meter | NFC: Ja

Superb støjreduktion

Fremragende lydkvalitet

30 timers batteritid

Hængslerne er skrøbelige

Sony WH-1000XM2 er en fremragende revision af et allerede glimrende sæt trådløse hovedtelefoner: De lyder fantastisk, bruger en effektiv støjreduktions-teknologi og koster lige så meget som et sæt Bose QC35. Selv om de har en lidt kortere batteritid end visse andre hovedtelefoner på vores liste, så overgår Sony WH-1000XM2 dem alle når det gælder præstationer og features.

Ikke alene har de en utrolig effektiv støjreduktion, de har også tre interessante tricks, som kun få andre trådløse hovedtelefoner har: Et af dem er en ambient noise-indstilling, som kun tillader mellemhøje og høje frekvenser (for eksempel annonceringer over højttaleranlæg) at passere, og en anden er en Quick Attention-indstilling, som tillader al støj udefra at trænge igennem, uden at man behøver at tage hovedtelefonerne af. (Det sidste er perfekt, når man bestiller noget at drikke på et fly eller veksler et par ord med en kollega, inden man igen dykker ned i sit arbejde). Det sidste trick, som Sony har oppe i ærmet, er LDAC-codec. Sammen med den udbredte aptX HD-standard, muliggør LDAC afspilning af Hi-Res Audio ved hjælp af 1000XM2.

Med sin fremragende lyd og de mange features, er Sony WH-1000XM2 de perfekte hovedtelefoner til at have med på farten og udmærker sig på alle områder.

Læs den fulde anmeldelse: Sony WH-1000XM2

2. Bose QuietComfort 35 II

Eksklusive hovedtelefoner, som rummer klassens førende støjreduktion

Akustisk design: Lukket | Vægt: 308 gram | Frekvensgang: Ikke tilgængelig | Drivere: Ikke tilgængelig | Driver type: Ikke tilgængelig | Følsomhed: Ikke tilgængelig | Impedans: Ikke tilgængelig | Batteritid: 20+ timer | Trådløs rækkevidde: Ikke tilgængelig | NFC: Ja

Bredt og klart lydbillede

Fabelagtig støjreduktion

Active EQ kræver tilvænning

Kedeligt design

Bose tog de allerede fremragende QC35 og opdaterede dem med Google Assistant. Hovedtelefonerne er identiske på alle måder, bortset fra den nye Google Assistant-knap. Det betyder, at du stadigvæk får klassens førende støjreduktion, som Bose er kendt for, en god lydkvalitet, og en fantastisk komfort. Sagt helt enkelt, lyder de godt og deres batteritid er lang nok til alle, på nær de allerlængste flyture.

Hvis du gerne vil spare lidt penge, kan du overveje de originale Bose QuietComfort 35 . De kan fås meget billigere i disse tider, og hvis du du ikke går så meget op i, at have Google Assistant bygget ind i dine hovedtelefoner, kan du spare nogle penge, mens du sparer op til QC35 II.

Læs den fulde anmeldelse af: Bose QuietComfort 35 II

3. Beyerdynamic Amiron Wireless

De bedst lydende trådløse hovedtelefoner, du kan købe

Akustisk design: Lukket | Vægt: 380 gram | Kabellængde: 1,2 m, aftageligt | Frekvensgang: 5Hz - 40kHz | Drivere: 50mm | Driver type: Dynamisk, Tesla | Følsomhed: 100dB | Impedans: 32 Ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløs rækkevidde: 10 meter | NFC: Ikke tilgængelig

Fremragende kvalitet og komfort

Detaljeret, dynamisk rumlig lyd

Lyder lige så godt som kabel-hovedtelefoner

Ikke ideelle til rejsebrug

Beyerdynamic Amiron Wireless er de bedst-lydende hovedtelefoner, du kan købe, punktum. Lyden er rumlig, detaljeret og giver dig lyst til at genopdage dit musikbibliotek. Det omfangsrige design og gennemsnitlige støjisolering gør dem mindre egnede til rejser, men hvis du er ude efter den bedste lyd fra en trådløs hovedtelefon, så finder du den her.

Læs den fulde anmeldelse: Beyerdynamic Amiron Wireless

4. Sennheiser Momentum Wireless

Utrolig præcis lyd bakket op af en seriøs pris

Akustisk design: Lukket | Vægt: Ikke tilgængelig | Kabellængde: 1,4 m | Frekvensgang: 16-22,000Hz | Drivere: Ikke tilgængelig | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: Ikke tilgængelig | Impedans: 28 Ohm | Batteritid: 28+ timer | Trådløs rækkevidde: 30+ meter | NFC: Ja

Klassens bedste lyd

Langtidsholdbart batteri

Støjreduktion med i købet

Frygteligt dyre

Selv om de ser meget bedre ud, og også lyder bedre, så bliver Sennheiser Momentum Wireless (ikke at forveksle med de mindre, billigere, Sennheiser Momentum On-Ear Wireless) holdt væk fra førstepladsen af den høje pris, der vil afholde alle undtagen de allermest indædte musikelskere fra at investere i dem.

Men for dem der har råd, er der en overflod af positive kvaliteter over disse overdådige trådløse hovedtelefoner. Det er et komfortabelt, robust sæt hovedtelefoner, som uden tvivl vil holde i rigtig mange år.

Læs den fulde anmeldelse: Sennheiser Momentum Wireless

5. Plantronics BackBeat Pro 2

Disse trådløse hovedtelefoner med støjreduktion er ideelle til dem, der rejser meget

Akustisk design: Lukket | Vægt: 289 gram | Kabellængde: Ikke tilgængelig | Frekvensgang: Ikke tilgængelig | Drivere: 40mm | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: Ikke tilgængelig | Impedans: Ikke tilgængelig | Batteritid: 24 timer | Trådløs rækkevidde: 100 meter | NFC: Nej

Overlegen batteritid på 24 timer

Støjreduktion til en glimrende pris

Bassen er til tider overvældende

Designet vil ikke falde i alles smag

Hvis du rejser meget, kender du formentlig alt til problemet med hovedtelefoner, der løber tør for strøm og ikke kan holde den omgivende lyd ude, eller for den sags skyld lyde godt. Lad os hermed præsentere Plantronics BackBeat Pro 2, et af de få sæt på markedet, som kan opfylde alle de nævnte krav, og som koster under det halve af modellerne fra de større navne som Beats, Bose og Sony.

De indeholder også en smart lille feature, som gør at de automatisk slukker, når du ikke har dem på, hvilket betyder at du er sikker på at få det maksimale ud af batteriet.

Hvis vi skal skære helt ind til benet, så er BackBeat Pro 2 nogle fremragende hovedtelefoner til rejsebrug med en overlegen batteritid, glimrende komfort, mulighed for at parre to enheder som en og, som det allervigtigste, en god lydkvalitet til prisen.

Læs den fulde anmeldelse: Plantronics BackBeat Pro 2

6. AKG N60NC Wireless

Trådløs støjreduktion fra mellemklasse-mesteren

Akustisk design: Lukket | Vægt: 199,4 gram | Kabellængde: Ikke tilgængelig | Frekvensgang: 10-22,000Hz | Drivere: Ikke tilgængelig | Driver type: Ikke tilgængelig | Følsomhed: 111dB SPL/V@1kHz | Impedans: 32 ohm | Batteritid: 15 timer | Trådløs rækkevidde: Ikke tilgængelig | NFC: Nej

Glimrende lyd

Kompakt design

Ikke de mest komfortable

Knapperne forvirrer i starten

AKG N60NC Wireless lyder som et par hovedtelefoner, som burde være meget dyrere end de rent faktisk er.

Til en pris på mellemklasse-niveau, giver disse hovedtelefoner fantastisk meget for pengene med en glimrende lydkvalitet, og en grad af støjreduktion som er på højde med flere af de dyrere modeller på listen.

Vores største problem med disse hovedtelefoner er det faktum, at de er on-ear og ikke over-ear, hvilket betyder, at de blev lidt anstrengende at have på over længere perioder.

Ikke desto mindre er fordelen ved disse hovedtelefoner, at de er utrolig kompakte, og hvis du er villig til at give afkald på noget komfort til fordel for størrelse, så er disse hovedtelefoner fremragende til prisen.

Læs den fulde anmeldelse: AKG N60NC Wireless

7. Jabra Move Wireless

Sporty trådløse hovedtelefoner, som vil overraske dig fuldstændigt

Akustisk design: Lukket | Vægt: 150 gram | Kabellængde: Ikke tilgængelig | Frekvensgang: 20-20kHz | Drivere: 40mm | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: Ikke tilgængelig | Impedans: 29 ohm | Batteritid: 8 timer | Trådløs rækkevidde: 10 m | NFC: Ikke tilgængelig

Markant design

Letvægts

Fyldig lyd

Lyden lækker ud

Hvis du vil have et par trådløse hovedtelefoner uden at skulle betale det hvide ud af øjnene, og du ikke er interesseret i Optoma’s in-ear modeller, som er nævnt andetsteds på vores liste, er Jabra Move Wireless det bedste valg.

Disse hovedtelefoner ser måske nok billige ud, men det skal du ikke lade dig narre af: dette sæt on-ear Bluetooth hovedtelefoner er hele vejen igennem et storartet produkt. Fra det sjove og anderledes design til de fremragende præstationer, vil vi anbefale disse hovedtelefoner til enhver, som er interesseret i et sæt billige trådløse hovedtelefoner.