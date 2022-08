Snart flere iPhone-annoncer i Kort, Podcast og bøger

Muligvis har Apple planer om flere annoncer i de apps, der er installeret på forhånd i vores iPhones og andre Apple-enheder, inklusive Kort, bøger og Podcast. Ifølge Bloomberg er Apple begyndt at teste søgeannoncer i Kort internt i selskabet.

Annoncerne skal fungere som forslag eller anbefalinger, hvis man søger efter restauranter, butikker eller andre virksomheder i nærheden. Det skriver mobil.nu

Apple har allerede en lignende annoncemodel i App Store, hvor udviklere kan betale for at få deres app fremhævet på en søgeside for en bestemt søgning som for eksempel ”puslespil” eller ”billedredigering”.

Bloomberg påpeger, at annoncer i Kort kan fungere på en lignende måde, hvor virksomheder betaler for at ligge øverst i resultatlisten, når man som bruger søger på et bestemt ord.

Apple kan også have planer for annoncer i sine apps Podcasts og Bøger. På den måde kan udgivere have annoncer i de to apps eller betale for at havne øverst blandt søgeresultaterne. Podcasts og Bøger er ligesom Kort på nuværende tidspunkt fri for annoncer. Det skriver mobil.nu

Som nævnt har App Store allerede annoncer i Søge-fanen, men annoncerne kan også finde vej til I dag-fanen og downloadsider for apps. Vi har hørt noget lignende i rygter fra 9to5Mac, Apple Insider og MacRumors.

Ifølge 9to5Google bliver annoncebannerne i I dag-fanen større og får mærkningen ”Ad” under appens navn. Det rapporterer mobil.nu