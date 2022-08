Snapchat gøres mere sikkert for unge

Snapchat har lanceret en ny funktion, som skal gøre det mere sikkert for unge mellem 13 og 18 år at benytte tjenesten. Funktionen hedder Family Center. Det oplyser Snapchat ifølge meremobil.dk i en officiel blogpost.

Family Center er et værktøj, så forældrene kan få indsigt i, hvem teenagerne i huset har som venner, men uden at kunne se hvad de skriver om. Dermed kan forældrene altså ligesom i ”det virkelige liv” have en føling med, hvem vennerne er – uden de ved hvad de taler om.

Børnene skal ikke frygte overvågning – og det afslører som sagt ikke indholdet af samtalerne. Og det kræver også accept af funktionaliteten af både forældre og teenageren.

Snapchat oplyser også, at der i de kommende uger vil komme en ny funktion, som gør det nemt for forældre at se nye venner, der er tilføjet. Det rapporterer meremobil.dk

Family Center giver også forældrene muligheden for nemt og hurtigt (og fortroligt) at rapportere konti, som kan være mistænkelige. Dette sker direkte til Snapchats sikkerhedsteam.

Den nye funktion udrulles. Det betyder derfor også, at den kommer fra 9. august 2022 i USA, Storbritannien, Australien, New Zealand og Canada, mens den vil komme til flere andre markeder i løbet af efteråret. Det er endnu uvist, hvornår funktionen bliver tilgængelig i Danmark.

"Vores mål er at hjælpe med at styrke forældre og teenagere på en måde, der stadig beskytter en teenagers selvstændighed og privatliv. Vi ser frem til at fortsætte med at arbejde tæt sammen med familier og online sikkerhedseksperter for at blive ved med at forbedre Family Center over tid," stod der ifølge meremobil.dk i Snapchats blogindlæg.