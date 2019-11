Salget af PlayStation VR rammer 3 millioner enheder – to år efter lanceringen

Efter en langsommere start end forventet, er der endelig ved at komme fut i PlayStation VR.

I et indlæg på PlayStations blog fortæller Sony, at PlayStation VR lige har passeret 3 millioner solgte enheder og tilføjer, at over 21,9 millioner spil og apps er blevet solgt sammen med headsettet.

I indlægget nævnes nogle af platformens bedst sælgende spil, heriblandt Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard og Farpoint. Samtidig fremhæves to kommende titler (Creed: Rise to Glory og Evasion), der kommer inden for de næste par måneder.

Selv om Sony har god grund til at fejre den salgsmæssige milepæl, så er udviklingen i det større VR- økosystem ... øh, temmelig tvetydig.

(OBS. Nogle links kan være på engelsk).

VR i tal

Det største problem er, at mens Sony har været åbne omkring deres salgstal, så er HTC og Oculus musestille, når det handler om samlede antal solgte enheder.

I en blogpost i juli hævdede HTC, at omkring 35 % af årets globale indtægter indtil da stammede fra deres VR-headsets; HTC Vive , HTC Vive Pro og Vive Focus (sidstnævnte fås kun i Kina). Det tal siger os, at HTC er markedsleder og inde i en positiv udvikling i VR-kapløbet - men tallet fortæller os ikke, hvordan selskabet klarer sig enhed for enhed i sammenligning med Sony.

Hvad angår Oculus, så vurderer analytikere, at Facebooks VR-mærke har solgt omkring 229.000 Oculus Go VR-headsets i de seneste tre måneder, men det er ikke til at afgøre, hvor mange Oculus Rift-enheder, der er solgt i alt.

Mens branchen bør stoppe op og lykønske Sony med deres resultater - 3 millioner enheder er ikke noget at kimse ad – så har den markante milepæl rettet søgelyset mod en industri, der er alt for glade for at skjule deres tal i skyggerne.