Producentforeningen: DR har godt af konkurrencen fra Disney+

Disney+ har annonceret planer om at producere dansk indhold. Men hvor det får DR til at udtrykke bekymring, er Jørgen Ramskov, direktør for Producentforeningen anderledes positiv.

"Jeg har meget stor tillid til, at DR kan fastholde sin position. De er – bl.a. i kraft af samarbejdet med de uafhængige producenter - virkelig dygtige til at lave klassikere til børn og unge. De er nærmest totalt dominerende, når det gælder bestilling af originalt dansk indhold til den målgruppe, og jeg er overbevist om, at de kun har godt af skærpet konkurrence på ideer", skriver han i en mail til TechRadar.

Producentforeningens direktør kan se mange fordele ved de planer, Disney+ nu har sat ord på.

"Producenterne er naturligvis glade for at en stor international tjeneste som Disney kan se potentialet hos de danske producenter og kunstnere, og derfor vælger at producere lokalt indhold her. Det er godt for beskæftigelsen, det giver inspiration og åbner muligheder internationalt", udtaler Jørgen Ramskov.