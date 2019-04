Netflix fjerner muligheden for at streame video via AirPlay

Bruger du en iPhone eller iPad til at sende Netflix til dit Apple TV, har du nok bemærket, at funktionen er holdt op med at fungere. Det er ikke en fejl: Netflix har officielt fjernet AirPlay-understøttelsen på iOS-enheder.

Ifølge en udtalelse givet til MacRumors , skal årsagen findes i, at AirPlay nu er tilgængeligt i flere enheder, og at Netflix ikke kan kende forskel på disse.

”Vi ønsker at give vores medlemmer en god Netflix-oplevelse på de enheder, som de bruger,” udtaler Netflix. ”Nu hvor AirPlay-support udvides til tredjepartsenheder, er det ikke muligt for os at skelne imellem de forskellige enheder (Hvad er et Apple TV og hvad er ikke) eller attestere disse oplevelser.”

”Vi har derfor besluttet at stoppe AirPlay-support i Netflix, for at sikre, at vi kan leve op til egne kvalitetskrav. Vores brugere kan stadig tilgå Netflix på de indbyggede apps i Apple TV og andre enheder.”

AirPlay på vej til flere enheder

AirPlay er på vej til TV fra Vizio , Samsung og andre, hvilket tilsyneladende er et problem for Netflix. Tjenesten har ellers været understøttet i Netflix-appen på iOS siden 2013.

Netflix fortsætter med at understøtte Chromecast og Netflix-apps på de fleste enheder, som du ellers ville bruge til at streame indhold til via AirPlay. Der er dog måder at omgå den manglende AirPlay-understøttelse på, men det er blevet besværligt for de der foretrækker AirPlay.

Skiftet kommer desuden efter Apples længeventede lancering af egen TV-platform. Netflix har indtil videre nægtet at lade sine apps integrere i Apples TV-platform, selvom de udbyder separate apps til alle Apples forskellige enheder. Vi må vente og se, om efterspørgslen er stor nok, til at genindføre AirPlay-funktionaliteten eller om den er tabt for evigt. Som det er nu, må du undvære AirPlay i din Netflix-app.