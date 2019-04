Netflix lakkaa tukemasta Applen AirPlayta

Jos heijastat Netflix-videoita televisioosi iPhonen tai iPadin kautta, olet saattanut huomata, ettei ominaisuus enää toimi. Kyseessä ei ole mikään pelkkä bugi, sillä Netflix on lakannut virallisesti tukemasta AirPlayta.

Yhtiö toteaa MacRumoursille antamassaan lausunnossa, että ”AirPlay on saatavilla nyt niin monessa laitteessa, ettei Netflix osaa erottaa niitä.

”Haluamme varmistaa, että käyttäjämme saavat erinomaisen Netflix-kokemuksen kaikilla haluamillaan laitteilla”, yhtiö kertoo. ”Koska AirPlay-tuki koskee kolmannen osapuolen laitteita, meillä ei ole mitään tapaa erotella niitä tai varmistaa niiden käyttökokemusta ”.

”Siksi olemme päättäneet lakkauttaa Netflixin tuen AirPlaylle varmistaaksemme, että katselukokemus täyttää laatustandardimme. Tilaajat voivat edelleen käyttää Netflixiä Apple TV:hen ja muihin laitteisiin kehitettyjen [Netflix-] sovellusten kautta.”

AirPlay laajenee yhä useampaan laitteeseen

AirPlay on tulossa osaksi Samsungin ja Vizion kaltaisten suurten TV-valmistajien laitteita, mikä kasvattaa luonnollisesti tekniikkaa käyttävien laitteiden määrää huomattavasti. Asia tuotti Netflixille ilmeisesti niin paljon päänvaivaa, että se päätti lakkauttaa ominaisuuden, joka on löytynyt palvelun iOS-sovelluksesta jo vuodesta 2013.

Palvelu tukee tosin edelleenkin Chromecastia, ja Netflix-sovellus on saatavilla likimain kaikille älylaitteille, joten käyttäjät eivät todennäköisesti kärsi kohtuuttomasti muutoksesta. On silti harmillista, että Netflix on päättänyt luopua niin suositusta tekniikasta.

Meidän on tietysti pakko huomauttaa, että liike ei ole välttämättä ihan pelkkää sattumaa. Ilmoitus AirPlay-tuen lakkauttamisesta saapui nimittäin lähes heti sen jälkeen, kun Apple lanseerasi Netlfixin kanssa kilpailevan videopalvelussa. Netflix on tähän mennessä kieltäytynyt myös integroimasta sovellustaan Apple TV:n alustaan, ja yhtiö on käytännössä tarjonnut aina erillisiä sovelluksia Applen laitteille.

Jää nähtäväksi vaativatko käyttäjät toiminnon palauttamista Netflixiin, vai erkanevatko yhtiön ja AirPlayn tiet lopullisesti.