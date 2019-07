Her er 3s mest solgte mobiler i juni måned

Danmark er et Apple-land, hvilket opgørelsen for de mest solgte mobiler hos 3 i juni måned fint bekræfter. For tredje måned i træk er iPhone Xr den mest solgte telefon hos teleselskabet, imens de øvrige fire pladser i top 5 ligeledes er besat af iPhones.

Direktør for 3s privatmarked, David Elsass, forklarer det således:

”For prisbevidste Apple-fans på udkig efter en opgraderet model, er iPhone Xr et rigtig godt bud, så mon ikke vi kommer til at se den højt på listen et godt stykke tid endnu. Men har man lyst til at prøve noget nyt, kan både Samsung, OnePlus og Huawei levere nogle stærke produkter til særdeles gode priser.”

OnePlus er også populære

Også kinesiske OnePlus er at finde på listen, hvor den nye OnePlus 7 Pro, der blev lanceret i maj, stadig holder sin placering. Siden maj måned har flagskibstelefonen ligget på en sjetteplads på listen, hvilket især er imponerende, da denne fra mange sider er blevet kritiseret for at afvige på et væsentligt punkt i forhold til tidligere OnePlus-telefoner – prisen.

OnePlus 7 Pro er noget dyrere end tidligere OnePlus-topmodeller, men dog stadig en del billigere end tilsvarende modeller fra konkurrenterne.

1. iPhone Xr

2. iPhone 7

3. iPhone Xs

4. iPhone 6S

5. iPhone Xs Max

6. OnePlus 7 Pro

7. iPhone 8

8. Huawei P30 Pro

9. Samsung Galaxy S10

10.Samsung Galaxy S10 Plus

Apple sidder også tungt på tilbehøret

Også på tilbehørssiden sidder Apple tungt på markedet og deres Apple AirPods topper endnu engang listen over det mest populære high-end-tilbehør.

Fordi netop helt trådløse hovedtelefone er blevet så populære, har 3 valgt at hive en ny variant ind i sortimentet - høretelefonerne Air 1 fra det svenske fashion tech-mærke Happy Plugs. Med en vejledende pris på blot 690 kr. bliver det interessant at se, om den skarpe pris kan lokke kunderne væk fra Apple.

”De trådløse høretelefoner er efterhånden blevet en modegenstand og beklædningsdel på linje med solbriller. Derfor har vi også høje forventninger til Happy Plugs. Med et flot design og en pris, som gør dem tilgængelige for en stor målgruppe, regner vi med, at de kan blive et hit – især blandt studerende og vores alleryngste kunder,” forklarer David Elsass.

Top 10 solgte high-end tilbehør i juni 2019

1. Apple AirPods

2. Apple Watch

3. Samsung Galaxy Watch

4. BeoPlay-høretelefoner

5. Marshall-højtalere

6. Samsung Galaxy Buds

7. Apple TV

8. Libratone-højtalere

9. Apple Pencil

10. Dji Osmo-kameraer