Facebook har sat ”Instagram for børn” på pause

Det har tidligere været meldt ud, at Facebook ville udvikle en særlig version af Instagram til børn under 13 år, men denne er nu sat på pause. Sådan lyder meldingen fra Instagram.

Dette gør Instagram efter, at der har været kritik af det ellers planlagte projekt, som gik under navnet ”Instagram Kids”.

I en artikel i Wall Street Journal forlød det, at platformen havde en skadelig effekt på teenagers mentale velvære. Det var det rene ”gift” for særligt pigerne.

”Vi mener, at det er det rigtige at udvikle ‘Instagram Kids’, men vi sætter arbejdet på pause. Vi bruger denne tid til at arbejde sammen med forældre, eksperter og beslutningstagere for at demonstrere værdien og behovet for dette produkt. Vi vil fortsætte med at opbygge værktøjer til forældrekontrol til teenagere,” sådan skriver Instagram i opslaget, hvor de meddeler, det er sat på pause for nuværende.

Instagram til børn er dermed ikke på trapperne her og nu, men ventes at komme.

I takt med børn er yngre og yngre, når de får deres mobiler og dermed adgang til ”internettet” og forskellige sociale medier, så er Instagram også af den overbevisning, at det er bedst ting, udvikles særligt til børnene.

”Vi er overbeviste om, at det er bedre for forældre at have mulighed for at give deres børn adgang til en version af Instagram, der er designet til dem – hvor forældre kan overvåge og kontrollere deres oplevelse – end at stole på app’ens evne til at verificere alderen på børn,” lyder det ifølge MereMobil.dk fra Instagram.