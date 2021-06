Facebook på vej med smartwatch

Facebook har frem til nu mest haft fokus på software og tjenester, men det ser ud til, at de ikke helt er færdige med at ambitionerne om også at producere hardware. I hvert fald tyder meget på, at Facebook er i gang med at udvikle et smartwatch, der kan være klar næste sommer og kan være vældigt interessant designmæssigt. Det skriver mobil.nu

Facebooks smartwatch ser ud til at få en skærm, der kan tages af og så skulle det få to indbyggede kameraer. På den måde er enheden ikke bare et smartwatch, men også noget, man kan tage billeder med, eller måske endda bruge til videosamtaler eller lignende.

Facebook har trods alt lanceret deres videokonferencesystem, Portal, så det er ikke fjernt at gætte på, at der kommer kamera i uret.

Når det gælder kameraerne, siges det på forsiden primært at skulle bruges til videosamtaler, mens kameraet på bagsiden skal kunne optage video i 1080p.

Facebook siges også at forhandle med andre selskaber om at udvikle og producere tilbehør til uret, når man ikke har det på armen. Det kan for eksempel være en måde at fæste det til en rygsæk.

Ifølge mobil.nu har Facebook tidligere forsøgt sig med at producere hardware. De indgik et samarbejde med HTC om en Facebook-telefon, men det forløb fik ikke en positiv udgang.

Siden har de fortsat til andre typer af produkter som VR-headsets og Portal-systemet. Om et Facebook-smartwatch kan blive en succes, må tiden vise.

At dømme ud fra kommentarer på nettet, så er der ikke meget, der tyder på, at det bliver en succes. For eksempel spørger en bruger retorisk, om der lige nu er nogen der tør give Facebook endnu mere adgang til sit personlige liv og data.

Der er dog også de, der mener, at kunderne er ligeglade, hvis bare produktet er billigt nok, og Facebook kan umiddelbart godt finde på at gøre uret ekstremt billigt. Det er således i deres interesse at få folk til både at bruge deres software og hardware og dermed vriste noget af magten ud af hænderne på Apple og Google.