Facebook dropper podcasts

Efter blot et år vil Facebook, der ejes af Meta Platforms, trække sig ud af området for podcasts og fra 3. juni begynde at fjerne den type indhold fra det sociale medie.

Det skriver Bloomberg News med henvisning til en skrivelse fra Facebook til sine kommercielle samarbejdspartnere.

Allerede i denne uge vil der blive indført et stop for at lægge nyt audioindhold op på fladen.

Facebook planlægger ikke at informere brugerne om, at det snart ikke længere vil være muligt at lytte til podcasts på platformen, og det vil derfor være op til de enkelte udgivere at informere følgere om det.

Der er trængsel på området for podcasts, hvor svenske Spotify har investeret mere end 1 mia. dollar, hvor Amazon har overtaget Wondery, og hvor Clubhouse også har en stor del af markedet.