Derfor vil Facebook have nyt navn

Facebook vil gerne have et nyt navn, og topchef Mark Zuckerberg har planer om at afsløre det nye navn på selskabets årlige Connect-konference 28. oktober - men det nye navn kan måske slippe ud før.

Den overraskende nyhed bringer det ansete amerikanske medie The Verge til torvs, og nyheden er baseret på en kilde, som har meget direkte viden om sagen.

Ifølge The Verge er det nye navn en dyb hemmelighed, som kun få i topledelsen kender til. Et bud på et nyt navn kunne have noget at gøre med ‘Horizon’, som blandt andet er en del af navnet på et nyt samarbejdsværktøj fra Facebook. Det rapporterer Computerworld.

Selve Facebook-brandet forsvinder ikke, men det vil blive et af flere varemærker, som moderselskabet med det nye navn vil stå bag. Deriblandt også Instagram, WhatsApp og Oculus.

Lidt på samme måde som da Google i 2015 etablerede moderselskabet Alphabet for at signalere, at søgemaskinen og annoncegiganten Google blot var et af flere produkter.

Facebooks planlagte navneskift kan lægge noget afstand til de mange skandaler, som har ramt selskabet i de senere år, skriver The Verge.

Men det har også en hel del at gøre med det store metaverse-projekt, som for alvor blev sat i søen i denne uge. Blandt andet skal der ansættes 10.000 i EU til at bygge det virtuelle univers, skriver Computerworld.

Ifølge The Verge har Facebook allerede 10.000 ansatte, som fremstiller hardware til forbrugere som AR-briller.

Og i juli sagde Mark Zuckerberg ifølge Computerworld til The Verge, at “I løbet af de kommende år vil vi for alvor ændre folks opfattelse af os fra et socialt medie til et metaverse-selskab. Metaverse vil blive en meget vigtig del af den måde, internettet udvikler sig på efter det mobile internet, og jeg tror, det bliver det næste store kapitel for vores selskab”.