Facebook og Instagram kan blive lukket i Europa

Meta, der er moderselskabet bag Facebook og Instagram, truer nu med at lukke de to sociale medier i Europa, hvis de ikke kan fortsætte med at sende data om europæiske brugere til USA.

Meta har sendt en rapport til US Securities and Exchange Commission, der håndterer lovgivningen for markedsmanipulation. Det oplyser det engelske medie City A.M.

Hvis Meta ikke må benytte data om sine europæiske brugere, kan firmaet nemlig ikke levere målrettet annoncering, og det er afgørende for selskabets forretningsmodel.

EU-Domstolen meldte ud i 2020, at der bør udformes nye regler for deling af persondata mellem EU og USA, da den er bekymret for, at om disse data beskyttes godt nok i USA. EU er stadig ved at undersøge sagen nærmere, og det ventes, at EU senest ved udgangen af juni i år vil beslutte, om reglerne for dataudveksling mellem EU og USA skal strammes.

Hvis det ender med en løsning, som ikke falder ud til Metas fordel, oplyser selskabet, at det sandsynligvis ikke kan tilbyde nogle af deres kerneprodukter og tjenester, “herunder Facebook og Instagram”, i Europa.

Nyheden om, at Meta vil trække stikke på Facebook og Instagram i Europa, ser imidlertid ud til at prelle af på folk og Twitter bugner med kommentarer, der opfordrer Meta til at gøre det. Herunder er et udpluk af kommentarerne på Twitter.

“Jeg har lige læst, at Zuckerberg måske lukker Facebook og Instagram i Europa, og jeg ville ærligt talt være lettet, hvis det skete. De var sjove for 10 år siden, men det er de ikke længere, især ikke med hele “The Metaverse”.

“Hvis de lukker Facebook, vil den gennemsnitlige IQ i Europa sandsynligvis stige med 50 point”.

“Det kan faktisk gøre verden til et bedre sted”.

Det er ikke kun Meta, der vil blive påvirket af eventuelle nye regler for deling af persondata mellem USA og EU. Det vil også ramme tusindvis af andre amerikanske selskaber, heriblandt Google, Microsoft, Amazon og Apple.