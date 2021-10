Så er det afgjort: Det skal Facebook hedde nu

Verdens største sociale medie har gennemført et navneskifte.

Facebook vil ikke længere være navnet på den Zuckerberg-stiftede milliardkoncern. Det vil i stedet være Meta, skriver Bloomberg.

Meta relaterer sig til Facebooks kommende, kæmpesatsning; Metaverse, der skal være et digitalt parallelunivers.

Det nye navn blev præsenteret af stifteren selv torsdag aften dansk tid i forbindelse med den virtuelle præsentation, Connect.

"Fra nu af vil vi være Metaverse først, ikke Facebook først," lød det fra Mark Zuckerberg.

Navneændringen kommer i en turbulent tid for Facebook, hvor den ene møgsag har ramt selskabet efter den anden.

I løbet af de sidste par uger er to tidligere Facebook medarbejdere gået til medierne med historier om, hvordan selskabet prioriterer skadeligt indhold for at engagere bruger, og hvordan selskab har undladt at fjerne indhold, der strider mod egen retningslinjer.

Meta-navnet kommer på et tidspunkt, hvor Facebook har gjort det klart, at Metaverse-projektet kommer til at fylde meget, hvis ikke det meste, af fremtiden for milliardkoncernen.

Mark Zuckerberg forklarer på konferencen, at selskabets brand er så tæt forbundet med det ene produkt, der er det sociale medie Facebook, hvilket "umuligt kan repræsentere alt vi laver i dag og i fremtiden."

Kæmpesatsningen Metaversen er Facebooks - eller Metas - forsøg på at bygge en version af det tredimensionelle internet, som vi kan bevæge os rundt i repræsenteret af en avatar.

Ideen om internettet som et tredimensionelt rum, som man kan bevæge sig rundt i som en slags parallel-univers til virkeligheden, har altid været der og har været en fast del af blandt andet science fiction-genrens beskrivelser af den digitale verden.

Gamer-verdenen har i årevis anvendt metavers-verdener. Gode eksempler er WoW og Fortnite.

Fortnite er et rigtig godt eksempel, da der i spiluniverset blev afholdt en live koncert med Ariana Grande for et års tid siden. Samme koncept - samt mange andre begivenheder - vil gøre sig gældende i Metaverse.

Ideen med Metaverse er, at man som bruger skal kunne være aktiv deltager i det digitale indhold fremfor som i dag blot at være tilskuer, som kigger/lytter/læser indhold via en flad skærm.

Facebook har også udviklet VR-headsettet Oculus, som man som bruger skal kunne anvende til at træde ind i de digitale universer.