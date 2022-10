Facebook i krise? Nedskæringer og ansættelsesstop på vej

Facebooks moderselskab Meta er på vej med ansættelsesstop samt store besparelser på virksomhedens omkostninger.

Det sker, som følge af et fald i indtjeningen for den børsnoterede virksomhed, skriver Financial Times ifølge Computerworld.

Det kommer i slipstrømmen af udmeldinger fra andre store virksomheder som Google og andre toneangivende it-selskaber, der træder på bremsen, når det gælder nyansættelser.

Det skyldes primært et usikkert marked, hvor udsigterne til økonomisk afmatning og endda recession har fået virksomhederne til at gentænke deres ansættelser og udgifter i det hele taget, skriver Computerworld.

Der tages allerede hul på de nye tiltag fredag, hvor Facebook vil "holde pause med at lede efter kandidater og ikke længere vil give nogen tilbud, før fastfrysningen igen ophæves senere i år," lyder det i en intern meddelelse, der kommer fra virksomhedens personalechef Lori Goler.

I den interne meddelelse lyder det, at virksomhedens budget for 2023 vil være meget stramt på tværs af alle virksomhedens afdelinger.

Det vil dog fortsat være muligt for enkelte afdelinger at kunne vokse, hvilket skal være med til at sikre, at Facebook og både Instagram og Whatsapp, der begge hører under Meta, skal kunne levere det, de skal. Det skriver Computerworld.

Tidligere på måneden kom det frem, at virksomheden har i sinde at skære 10 procent af alle omkostninger fra, da virksomheden ikke længere oplever nogen vækst og er ramt af massiv konkurrence fra andre medier.

Beskeden om nedskæringer kom allerede i juli måned, hvor stifteren af Facebook Mark Zuckerberg oplyste, at virksomheden vil arbejde på at bringe antallet af ansatte ned i det kommende år.

Facebook-CEO'en vil dog overlade det til lederne af afdelingerne, hvilke stillinger der skal skæres væk, skriver Computerworld.