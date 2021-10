Den bæredygtige Fairphone 4 opdateres

I en verden hvor mobilproducenterne prøver at redde miljøet ved at fjerne ladere og headsets fra indpakningen, griber Fairphone det helt anderledes an med modulære, reparationsvenlige telefoner.

Fairphone vil gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen, ved at give kunden en telefon der kan repareres derhjemme med en skruetrækker og reservedele fra Fairphone. Derudover får du også fem års garanti. Det skriver MereMobil.dk

For at sikre en lang levetid er der garanterede softwareopdateringer frem til 2025, men man sigter efter at kunne tilbyde opdateringer frem til 2027. Med lidt held kan du altså nå at opleve en opdatering til Android 15 på Fairphone 4, der netop er præsenteret.

Til at køre de mange års opdateringer, kommer Fairphone 4 med en Snapdragon 750 5G chip, 6 GB RAM og 128 GB lagerplads eller 8 GB RAM og 256 GB lagerplads.

Skærmen er en 6,3 tommer stor Full HD+ skærm med Pixelwork-teknologi, der er beskyttet af Corning Gorilla Glass 5.

Batteriet er på 3.906 mAh og kan oplades til 50 procent på en halv time. Det kan naturligvis udskiftes, hvis det skulle blive træt i løbet af telefonens levetid.

Kameradelen består af to kameraer. Et 48 megapixel hovedkamera, samt et 48 megapixel vidvinkel kamera. Begge med autofokus og billedestabilisering. På fronten finder vi et 25 megapixel kamera til selfies og videokald.

Det hele er pakket er pakket ind i et design fra det svenske designhus Above.

For at sikre bæredygtigheden i telefonen er den produceret af Fairtrade-certificeret guld, aluminium, wolfram og genanvendt tin, sjældne jordarter og plastik. Det betyder blandt andet at hele bagcoveret er lavet af 100 procent genanvendt plast.

Fairphone 4 er tilgængelig til forudbestilling fra 30. september til en pris på 4.499 kr. for 6 GB RAM/128GB RAM udgaven og 4999 kr. for 8 GB RAM/256 GB RAM udgaven.