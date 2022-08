Bekymrende udvikling af ulovlig streaming blandt unge

Udfordringerne med ulovlig streaming og download er store i Danmark. Det ønsker kampagnen Os Der Elsker Film at gøre noget ved.

Alt for mange danskere tilgår film og serier på ulovlig vis. Det viser undersøgelsen ”Nordic Piracy – Spring 2022”, foretaget af Mediavision, som hvert år måler det ulovlige forbrug i de nordiske lande. 580.000 danskere ser film og serier ulovligt, hvilket er en stigning på 80.000 danske pirater siden foråret 2021. Dette betyder, at hele 13 procent af den danske befolkning mellem 15 og 74 år forbruger film og serier ulovligt, og det er den højeste andel danskere siden 2014, hvor Mediavision begyndte at måle det ulovlige forbrug for RettighedsAlliancen. Undersøgelsen viser desuden, at danskproducerede film og serier bliver mere og mere populære blandt piraterne. 40% af de titler, som forbruges ulovligt, er danske. En andel som er steget markant fra 32% i 2021 og 21% i 2020.

Det er særligt unge mellem 18 og 29 år, Os Der Elsker Film søger at ramme, da de er mest tilbøjelige til at benytte sig af ulovligt indhold. Kampagnen minder de unge om, at der er mange gode grunde til at se film på lovlig vis, ligesom der kun er dårlige undskyldninger for ikke at gøre det.

De unge klædes på med gode, konstruktive argumenter for at benytte lovlige tjenester, når de sidder med overvejelsen derhjemme, men også når emnet diskuteres offentligt eller blandt venner.

Overordnet slår kampagnens indhold på tre vigtige budskaber:

Os, der elsker film, støtter film

Film bliver ikke det samme, hvis vi ikke betaler for dem

Det har konsekvenser at streame og downloade ulovligt indhold

Kærligheden til film, viden og konsekvensfortællinger med humor som omdrejningspunkt er nøgleord i kampagnen, som vil være at finde på de sociale medier – der, hvor målgruppen befinder sig. Kampagnen består af en lang række grafikker og videoer til brug på de sociale medier, og en af videoerne, med den danske skuespiller Anders Juul, vises desuden i de danske biografer.

Da målet med kampagnen er, at færre unge skal tilgå og bruge ulovlige tjenester til at se film og serier, er det nødvendigt, at målgruppen får kendskab til konsekvenserne ved det ulovlige forbrug. Gennem kampagnen vil de derfor blive præsenteret for både de personlige konsekvenser, men også konsekvenserne for hele filmindustriens produktionskæde og i sidste ende fremtidens film.