34-årig dansker dømt for pirateri

En 34-årig mand er mandag blevet idømt 90 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste ved Retten i Aalborg for at have delt ophavsretligt beskyttet materiale gennem fildelingstjenesten samt for at have hacket sig adgang til betalingstjenester og delt medieindhold derfra.

Samtidig er it-udstyr, manden var i besiddelse af, blevet konfiskeret.

Det fremgår ifølge Computerworld af en pressemeddelelse fra politiets nationale enhed for særlig kriminalitet (NSK).

Sagen er en del af et større sagskompleks om ulovlige fildelingstjenester, der udspringer af en anmeldelse fra Rettighedsalliancen i 2018. Det har ført til, at en række af tjenesterne nu er lukket.

Den nu dømte 34-årige mand ydede i sin funktion af ’staff’ blandt andet it-support i løbet en to måneders periode til ikke under 5.000 brugere, der benyttede sig af den ulovlige fildelingstjeneste.

Den ulovlige fildelingstjeneste omfattede ikke færre end 10.000 ulovlige kopier af beskyttede værker.

Manden har tilstået at have uploadet og delt ikke under 200 ophavsretligt beskyttede værker i form af film, tv-serier, bøger med videre. Det skriver Computerworld.

Politiet slog 3. november 2021 mod en række adresser i Jylland og anholdte i den forbindelse seks personer med forbindelse til det danske fildelingsmiljø.

Ud over at yde it-support på fildelingstjenesten, så medvirkede den 34-årige også i at hacke andres e-mails og adgangskoder. Faktisk mindst 1.000 af slagsen.

Det skete blandt andet ved, at han hackede sig ind i datasystemer, købte hackede adgangsoplysninger fra andre hackere samt hentede lister med adgangsoplysninger, som andre havde hacket i forvejen.

Og det var altså disse oplysninger, han benyttede til at skaffe sig ulovlig adgang til betalingstjenester – heriblandt Netflix og TV 2 Play, som han downloadede og senere delte på DanishBytes. Det skriver Computerworld.