SharkNinja klar med LED-lysterapi til hjemmet med ny CryoGlow-maske

Teknologivirksomheden SharkNinja har lanceret CryoGlow, virksomhedens første LED-lysterapimaske, på det danske marked. CryoGlow er udviklet i samarbejde med hudlæger og tilbyder hjemmebaseret hudpleje, der kombinerer LED-lys og kryo-inspireret køling under øjnene. Produktet er klinisk testet, EU-certificeret som medicinsk udstyr og målrettet brugere, der ønsker at integrere lysterapi i deres daglige hudplejerutine.

(Image credit: SharkNinja)

Masken anvender en kombination af rødt, blåt og infrarødt LED-lys og har fire forskellige behandlingsindstillinger, der dækker en bred vifte af behov – fra akne og rødme til fine linjer og ujævn hudtone. CryoGlow styres med en fjernbetjening, og behandlingerne varierer i længde fra 4 til 15 minutter afhængig af valg af funktion.

"Efter en vellykket international introduktion er vi glade for nu at lancere Shark CryoGlow til vores forbrugere i Danmark. Hos Shark tager vores innovationsmål afsæt i at lytte til vores kunder og løse deres problemer i hverdagen. Vi ved, at hud – ligesom hår – har stor betydning for menneskers selvtillid, og at de største bekymringer er misfarvninger, fine linjer og rynker. Shark CryoGlow kombinerer banebrydende LED-teknologi med fuld dækning og en kølende oplevelse under øjnene, så du kan give din hud ekstra glød derhjemme," siger James Kitto, Northern Europe Managing Director hos SharkNinja.

Kombination af køling og lysterapi

(Image credit: SharkNinja)

SharkNinja CryoGlow fungerer med virksomhedens egen klinisk testede iQLED-teknologi. Det er en form for avanceret LED-lysterapi, hvor lys i forskellige bølgelængder – som rødt, blåt og infrarødt – bruges til at stimulere hudens celler. Teknologien er udviklet til at sikre jævn dækning og målrettet behandling af hudproblemer som akne, rødme og fine linjer. I CryoGlow bruger SharkNinja desuden køling i form af InstaChill-teknologi at friske huden omkring øjnene op.

Masken har følgende fire indstillinger:

Blended Blue Light Therapy (8 min): målrettet akne og ujævn hudtone

Red + Infrared Light Therapy (6 min): reducerer rødme og ru hud

Skin Sustain (4 min): vedligeholder hudens udstråling

Under-eye Revive (5-15 min): køling under øjnene med tre kuldeniveauer

Pris og tilgængelighed

Masken er på vej ud til butikkerne, og bør være tilgængelig inden for nogle dage. Den vejledende udsalgspris ligger på 2.899 kroner.

Hold øje med den danske hjemmeside her: SharkClean.dk

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer