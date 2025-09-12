SharkNinja klar med LED-lysterapi til hjemmet med ny CryoGlow-maske
Ny CryoGlow LED-maske kombinerer lysterapi og køling under øjnene til hjemmebrug.
Teknologivirksomheden SharkNinja har lanceret CryoGlow, virksomhedens første LED-lysterapimaske, på det danske marked. CryoGlow er udviklet i samarbejde med hudlæger og tilbyder hjemmebaseret hudpleje, der kombinerer LED-lys og kryo-inspireret køling under øjnene. Produktet er klinisk testet, EU-certificeret som medicinsk udstyr og målrettet brugere, der ønsker at integrere lysterapi i deres daglige hudplejerutine.
Masken anvender en kombination af rødt, blåt og infrarødt LED-lys og har fire forskellige behandlingsindstillinger, der dækker en bred vifte af behov – fra akne og rødme til fine linjer og ujævn hudtone. CryoGlow styres med en fjernbetjening, og behandlingerne varierer i længde fra 4 til 15 minutter afhængig af valg af funktion.
"Efter en vellykket international introduktion er vi glade for nu at lancere Shark CryoGlow til vores forbrugere i Danmark. Hos Shark tager vores innovationsmål afsæt i at lytte til vores kunder og løse deres problemer i hverdagen. Vi ved, at hud – ligesom hår – har stor betydning for menneskers selvtillid, og at de største bekymringer er misfarvninger, fine linjer og rynker. Shark CryoGlow kombinerer banebrydende LED-teknologi med fuld dækning og en kølende oplevelse under øjnene, så du kan give din hud ekstra glød derhjemme," siger James Kitto, Northern Europe Managing Director hos SharkNinja.
Kombination af køling og lysterapi
SharkNinja CryoGlow fungerer med virksomhedens egen klinisk testede iQLED-teknologi. Det er en form for avanceret LED-lysterapi, hvor lys i forskellige bølgelængder – som rødt, blåt og infrarødt – bruges til at stimulere hudens celler. Teknologien er udviklet til at sikre jævn dækning og målrettet behandling af hudproblemer som akne, rødme og fine linjer. I CryoGlow bruger SharkNinja desuden køling i form af InstaChill-teknologi at friske huden omkring øjnene op.
Masken har følgende fire indstillinger:
- Blended Blue Light Therapy (8 min): målrettet akne og ujævn hudtone
- Red + Infrared Light Therapy (6 min): reducerer rødme og ru hud
- Skin Sustain (4 min): vedligeholder hudens udstråling
- Under-eye Revive (5-15 min): køling under øjnene med tre kuldeniveauer
Pris og tilgængelighed
Masken er på vej ud til butikkerne, og bør være tilgængelig inden for nogle dage. Den vejledende udsalgspris ligger på 2.899 kroner.
Hold øje med den danske hjemmeside her: SharkClean.dk
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.