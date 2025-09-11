Spotify Lossless er endelig en realitet - kommer til Danmark i løbet af oktober

Spotifys nye Lossless-lydtilstand lanceres endelig efter fem års ventetid

Lanceringen starter nu for Premium-brugere og fortsætter i låbet af oktober

Spotify har også beholdt sine oprindelige lydkvalitetsindstillinger Lav, Normal, Høj og Meget høj

Den dag, som millioner af loyale Spotify-fans har ventet på, er endelig kommet, og musikstreamingtjenesten har endelig lancerer Spotify Lossless – en funktion, som vi har ventet på i fem år.

Fra 10. september er Spotify gået i gang med at lancere Lossless for Premium-brugere i over 50 regioner. Det gælder blandet andet også premium-abonnenter i Danmark, Sverige, Tyskland, USA og England. Spotify siger, at lanceringen starter nu og vil fortsætte i løbet af oktober. Du vil modtage en besked, når Lossless er tilgængeligt, men det er ikke alt.

Overraskende nok er Spotify Lossless gratis for Premium-abonnenter – en stor lettelse, da tidligere rygter antydede, at lossless-lyd ville komme i form af et betalt tillægsabonnement kaldet ›Music Pro‹.

Vi har kontaktet Spotify for at høre, hvor mange sange i deres katalog Lossless gælder for, og de har svaret med følgende udtalelse: »Næsten alle sange på Spotify vil være tilgængelige i lossless med et tydeligt mærket ›Lossless‹-symbol.«

Derudover vil Spotify Lossless også være tilgængelig på en række enheder, fra mobiltelefoner til computere og tablets, og være kompatibel med enheder, der understøtter Spotify Connect, herunder Sony, Bose, Sennheiser og flere.

Der er ingen tvivl om, at lossless-lyd har været platformens mest efterspurgte funktion, og dens fravær har været årsagen til, at mange musikfans er skiftet til konkurrenten Apple Music – som længe har inkluderet lossless-lyd i hele sit musikkatalog.

Hvor god er Spotify Lossless?

(Image credit: Spotify)

Da lossless-lyd typisk bruger mere mobildata (eller optager mere plads på din enhed, når den downloades), beholder Spotify sine brugerdefinerede lydkvalitetsindstillinger (Lav, Normal, Høj og Meget høj). Personligt kan jeg dog ikke forestille mig, at jeg vil nøjes med noget under Lossless-niveauet.

Når det kommer til den faktiske kvalitet, tilbyder Spotify Lossless op til 24 bit/44,1 kHz FLAC-afspilning, hvilket vores lydredaktør Becky Scarrott har kommenteret:

"24-bit/44,1 kHz er faktisk bedre end CD-kvalitet (specificeret som 16-bit/44,1 kHz), og selvom Spotify kalder det ›Lossless‹, er det teknisk set hi-res-lyd. Da Apple gjorde det i juni 2021, lancerede de imidlertid hele deres katalog i CD-kvalitet med to niveauer med højere opløsning kaldet Lossless og Hi-Res Lossless (som maksimalt går op til 24 bit/192 kHz), så det er ikke helt på højde med den opløsning".

På Bluetooth-fronten er Spotify Lossless ikke helt der endnu, og virksomheden siger, at »Bluetooth i øjeblikket ikke leverer tilstrækkelig båndbredde«. Foreløbig anbefaler Spotify at streame Lossless-lyd via Wi-Fi ved hjælp af kablede hovedtelefoner eller højttalere eller en ikke-Bluetooth-forbindelsesenhed, der er kompatibel med Spotify Connect.

Sådan finder du Spotify Lossless

Denne besked dukkede op, da vi åbnede Spotify Premium i dag. (Image credit: Spotify)

Som nævnt vil Spotify give Premium-brugere besked, når Lossless bliver tilgængeligt. Når det er live, er det ret nemt at finde.

Spotifys guide til at åbne for Lossless lydkvalitet - når funktionen altså er aktiveret i Danmark. (Image credit: Spotify)

Tryk på dit profilikon øverst til venstre i Spotify-appen, og gå til Indstillinger og Privatliv.

øverst til venstre i Spotify-appen, og gå til Indstillinger og Privatliv. Vælg Mediekvalitet , og indstillingen Lossless vises sammen med andre lydstreamingindstillinger for WiFi, mobilnetværk og downloads.

, og indstillingen Lossless vises sammen med andre lydstreamingindstillinger for WiFi, mobilnetværk og downloads. Aktivér Spotify Lossless, og sig farvel til år med knasende lydgengivelse.

Spotify oplyser også, at du skal aktivere Lossless manuelt på hver enkelt enhed, hvilket er vigtigt at huske, hvis du ofte skifter mellem mobil, tablet og desktop.

Når funktionen er aktiveret, vil Spotify give dig besked, når du lytter i Lossless via sin Lossless-indikator, som du kan se i visningen eller bjælken »Afspiller nu« og via Connect Picker.