Spotify Wrapped 2025 er landet – se årets bedste nye funktion

Spotify Wrapped 2025 er netop kommet efter flere dages teasere.

Du kan finde det i Android- og iOS-apps.

Der er mange nye funktioner i år.

De 10 mest streamede artister i Danmark i 2025

På listen finder du blandt andet en oversigt over de mest streamede artister i Danmark i 2025:

Vi er efterhånden mange, der ser frem til Spotifys årlige opgørelse over vores lyttevaner. Spotify Wrapped 2025 er netop landet. Den bør være tilgængeligt nu i dine Spotify-mobilapps – og der er mange nyheder i år.

Ud over den sædvanlige blanding af statistikker om de kunstnere, sange og genrer, du har lyttet mest til, har vi interaktive elementer såsom en quiz, hvor du kan gætte årets sang (inden den faktisk afsløres).

Nogle af de grafikker, der bruges i den historiebaserede oversigt, er ret underholdende – såsom kunstnersprint-skærmen, der viser dine mest populære kunstnere i en kamp om førstepladsen. Her kan du se, hvilke kunstnere du har lyttet mest til i løbet af 2025.

Som sædvanlig får du en playliste med de bedste numre, som du kan gemme på din konto til senere brug, med de 100 bedste sange, du har lyttet til i 2025. Og noget andet, der ikke har ændret sig i år, er muligheden for at dele dele af din Wrapped med andre på sociale medier.

De 10 mest streamede sange i Danmark i 2025

Hvad er nyt i Spotify Wrapped 2025?

Wrapped Fest-quizzen er ny i år. (Image credit: Spotify)

Der er mange nye funktioner i Spotify Wrapped 2025 i år, og det er også nemmere at navigere: Når du åbner det, vil du se, at du kan justere afspilningshastigheden og springe tilbage til bestemte dele af din Wrapped-historie uden at skulle starte forfra.

Nyt for 2025 er, at du får din Spotify-lyttealder (baseret på udgivelsesårene for de numre, du lytter mest til), en liste over de bedste albums for første gang og en Spotify Club, der matcher dine musikalske interesser. Der er også en ny lyttearkivfunktion, der bruger AI til at grave i detaljer om dine »mest mindeværdige streamingdage«.

Andre nye funktioner inkluderer et fan-leaderboard, der viser, hvor du rangerer i forhold til andre lyttere med hensyn til dine yndlingsartister, og en interaktiv Wrapped Party-funktion, der giver dig mulighed for at omdanne dine statistikker til en konkurrence, du kan spille med venner. Se, hvor godt du kender din egen musiksmag og dine venners.

For lydbøger kan du se dit mest populære genre og få en besked fra forfatteren bag din yndlingslydbog. Spotify introducerer også beskeder fra de mest populære podcasters, så disse klip kan vises i din Wrapped-historie.

Sådan finder du Spotify Wrapped 2025

Spotify Wrapped 2025 fortæller dig alt om dine lyttevaner i året, der er gået. (Image credit: Spotify)

For at finde din Spotify Wrapped 2025-oversigt skal du blot åbne Android- eller iOS-appen på din telefon: Du bør se en meddelelse om, at din Wrapped-oversigt er tilgængelig. Hvis den ikke er synlig med det samme, kan du prøve at åbne fanen Hjem og trække ned på skærmen for at opdatere den.

Hvis du stadig ikke kan se det, skal du kontrollere, at du har den nyeste version af Spotify installeret. På Android skal du åbne Play Store-appen, trykke på dit profilbillede (øverst til højre), derefter Administrer apps og enheder og kontrollere for opdateringer på den næste skærm.

Hvis du har en iPhone, skal du åbne App Store, trykke på dit profilbillede (øverst til højre) og derefter rulle ned for at se tilgængelige opdateringer: Tryk på Opdater alt for at opdatere alt på én gang, inklusive eventuelle ventende Spotify-opdateringer.

Hvis du stadig ikke kan se Spotify Wrapped 2025-funktionen efter det, skal du bare være tålmodig (selvom det er svært): den skulle dukke op meget snart. Når den kommer til din telefon, vil der være masser af nye funktioner at dykke ned i.