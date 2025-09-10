Jeg har brugt lidt tid med iPhone 17 Pro og er allerede meget imponeret

Jeg tror ikke, jeg helt forstod, hvor radikal redesignet og opgraderingen af Apples flagskibstelefon, iPhone 17 Pro (og 17 Pro Max), ville være, før jeg holdt en i hånden.

Æstetisk og designmæssigt er disse telefoner både blødere og stærkere. Hvad Apple har gjort her, er at tage noget fra sit relativt klassiske designkatalog og opdateret det. På samme måde som med den tidligere unibody MacBook, får 17 Pro et fræset unibody-design i aluminium, der genskaber det engang så velkendte og måske lidt trætte iPhone-design til noget nyt og spændende.

Kameramodulet er blevet hævet og fylder nu næsten hele telefonens bredde på bagsiden. Her minder iPhone nu lidt om Google Pixel. Indvendigt vil denne iPhone 17 Pro være uigenkendelig i forhold til sin forgænger. Her er den helt nye og kraftfulde A19 Pro-chip med 6 GPU-kerner, hver med sin egen neurale motor. Det er et niveau af kraft, der sandsynligvis overstiger behovene for den nuværende Apple Intelligence (som lige nu ikke stiller store krav) og Siri (men forhåbentlig kommer Apple på et tidspunkt med nogle mere ophidsende og spændende AI-funktioner).

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Placeringen af den kraftfulde CPU er også anderledes. Apple har flyttet alle komponenterne for at placere den lille, men kraftfulde A19 Pro næsten midt i telefonen og har derefter kombineret det med grafit og et helt nyt dampkammer for at sprede varmen på måder, der tidligere ikke var mulige.

Det var selvfølgelig ikke noget, jeg kunne teste under min korte hands-on-oplevelse, efter at hele den nye iPhone 17-serie og den supertynde iPhone Air blev afsløret ved det store Apple Awe Dropping-event den 9. september.

Alligevel fik jeg lidt tid med iPhone 17 Pro og 17 Pro Max i det cirkulære og livlige demo-område under Steve Jobs Theatre, hvor jeg stod skulder ved skulder med utallige journalister, analytikere og Apple-medarbejdere, mens vi skubbede os frem for at prøve funktioner som det nye Centre Stage-kamera.

Image 1 of 4 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Så snart jeg tog iPhone 17 Pro i hånden, blev jeg overrasket over følelsen. Den er lidt tungere end iPhone 16 Pro, hvilket er overraskende, når man tænker på, at iPhone 17 Pro og 17 Pro Max har droppet titaniumchassiset fra iPhone 16 Pro-serien til fordel for en lettere og mere energieffektiv aluminiumsramme. Men det er svært at sammenligne denne iPhone med nogen af de tidligere modeller.

Det fræsede kabinet har nogle af de glatteste kanter, jeg nogensinde har følt, men bagsiden ser også helt anderledes ud end tidligere iPhones. Hvor iPhone 16 Pro og Pro Max har en bagside dækket af glas, er mere end en tredjedel af bagsiden på iPhone 17 Pro lavet af aluminium. Kameramodulet ser ud til at hvile på toppen af en tyk glasplade. Det store rektangulære glaspanel er beskyttet af Apples nye Ceramic 2-formel.

Det overordnede udseende af bagsiden af iPhone 17 Pro kan vise sig at være kontroversielt. Først troede jeg, at jeg ikke kunne lide det, men jo mere jeg holdt telefonen og legede med den, jo mere tiltalende blev det.

Ting som knapper og porte så velkendte ud og var godt placeret. I modsætning til sidste år, hvor kamerakontrolknappen var ny og spændende, rørte jeg den knap nok under min hands-on-session.

En velkendt skærm

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Så vidt jeg kan se, har Apple ikke gjort meget for at ændre selve skærmteknologien. Det er stadig en 6,3-tommer Super Retina XDR OLED-skærm, der nu er beskyttet af en stærkere Ceramic 2-belægning, men den har nu en maksimal lysstyrke på 3.000 nits. Det burde gøre telefonen til en endnu bedre ledsager udendørs, men desværre fik jeg ikke lejlighed til at afprøve den i dagslys.

Kanterne er stadig tilfredsstillende tynde, og så vidt jeg kan se, er Dynamic Island ikke blevet mindre, og når man spiller spil i konsolkvalitet, er der stadig en sort, pilleformet udskæring.

Det er stadig en ProMotion-skærm med en Always-On-funktion, og ligesom sidste års iPhone 16 Pro-modeller ser alt fantastisk ud på skærmen. Billederne er friske, skarpe og farverige. Sort er dybt, og hvidbalancen er strålende. Opdateringshastigheden på 120 Hz gjorde mine korte spiltests silkebløde. Det, der måske adskiller denne skærm mest, er iOS 26's nye Liquid Glass-design. Jeg tror virkelig, at forbrugerne i sidste ende vil blive forelskede i de glaslignende-effekter.

Nyt kamerasystem

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Også kameraerne i iPhone 17 Pro har fået en fin opgradering, og jeg gjorde mit bedste for at prøve alle de nye varianter.

Nu, i stedet for to 48 MP-linser og en med lavere opløsning til telefoto, kommer iPhone 17 Pro med tre 48 MP Fusion-kameraer: et til hovedkameraet (vidvinkel), et til ultravidvinkel og den sidste – og virkelig bemærkelsesværdige – opgradering til zoom-linsen.

Apple har gjort interessante ting på zoom-fronten. Når du bruger Kamera-appen på iPhone 17 Pro, kan du skifte mellem fem muligheder: ultravidvinkel, 1x hovedkamera, 2x zoom, 4x zoom og 8x zoom. Disse muligheder kræver lidt forklaring. Der er ingen separate 2x- eller 8x-linser. I stedet bruger Apple de bedste pixels på hovedkameraets 48 MP-sensor til at levere 2x-zoomen. Hvad angår 4x-zoomen, er den helt optisk og kan tage billeder i 48 MP. 8x-zoomen fungerer som 2x og bruger midterste pixels af hele 48 MP-sensoren til at levere et 12 MP billede.

Image 1 of 4 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

I praksis ser disse muligheder ud til at fungere rigtig godt til fotografering på forskellige afstande. Det var svært at vurdere den virkelige kvalitet, da jeg fotograferede inde i demo-rummet, og motiverne ikke var særlig inspirerende. På den anden side er dette et rigtig fint skridt fremad for iPhone 17 Pro på kamerasiden, og jeg ser virkelig frem til at få mere tid med disse kameraer.

Derefter er der det nye frontkamera, Center Stage, en linse, der nu dukker op i hele iPhone-serien. Det er det første selfiekamera på en smartphone, jeg nogensinde har set, der kan skifte fra stående til liggende uden at du behøver at dreje telefonen.

Image 1 of 3 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Jeg prøvede dette på iPhone 17 Pro (og resten af serien) og var konstant imponeret over denne fotomagi. Apple har brugt en perfekt kvadratisk 18 MP-sensor, der faktisk har endnu flere pixels at bruge for at give den information, der kræves til et bredt eller højt billede. Pludselig er det ikke længere et puslespil at få plads til fire eller fem personer i en selfie. Sensoren og kameraet i liggende tilstand fungerer. Og ja, billedkvaliteten er god.

Jeg testede også den nye dobbeltkamera-tilstand, hvor du kan optage en enkelt videofil, der optager fra både bagkameraet og Center Stage samtidig. Sidstnævnte dukker op som billede-i-billede, og du kan trække den rundt på skærmen, mens du filmer. Det er sjovt, men jeg tvivler på, at det bliver massivt anvendeligt for de fleste (men jeg kan tage fejl).

Overordnet set er der brug for flere tests for virkelig at vurdere alle kameraernes fulde kapacitet.

Ydelse og batteri

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

På ydeevnefronten prøvede jeg et par AAA-spil i konsolklasse, der fremviste både skærmens smidighed og systemets evne til at levere hurtig action og effekter som røg og refleksioner i realtid. Det er ret vildt, hvad man kan gøre på en smartphone nu om dage. Jeg blev også overrasket over, at jeg kunne høre spillet over al støjen – godt klaret med stereohøjttalerne, Apple.

Jeg er ikke klar til at sige, at dette er den hurtigste telefon nogensinde, men jeg kan allerede sige, at iPhone 17 Pro ikke vil have nogen problemer på ydeevne-siden. Jeg ved dog endnu ikke, hvor meget hukommelse Apple parrer med denne højtydende chip.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple har gjort meget for at gøre dette til en mere effektiv smartphone, en der ikke lider af overdreven varme. Aktiviteter som det spil, jeg spillede, og videooptagelse belaster systemet hårdt og kan generere meget varme. For at håndtere dette har Apple placeret chippen i midten af telefonen, dækkede den med grafit og lagt et vapor chamber/dampkammer ovenpå.

Alt dette hjælper med at sprede varmebelastningen over hele iPhone 17 Pro, og når telefonen ikke overophedes, bevares batteritiden og ydeevnen på lang sigt. I hvert fald er det det, Apple lover. Jeg ved det ikke med sikkerhed, før jeg foretager mere omfattende tests.

Alt dette effektivitetsarbejde er grunden til, at Apple nu hævder, at iPhone 17 Pro skal klare 33 timers videoafspilning. Jeg ser virkelig frem til at teste det.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Endelig har vi prisen, som ligger fast på 9.999 kroner. I betragtning af kameraopgraderingerne, den nye processor, de betydelige designændringer og den geopolitiske situation, der kan føre til hårde toldsatser for Apple, er det både overraskende og gode nyheder.

Overordnet set er jeg allerede ret begejstret for denne nye iPhone 17 Pro. Jeg kan godt lide det nye design og er tilfreds med de nye farver (orange og blå), som anodiseret aluminium muliggør. Jeg tror, at kameraerne, der understøttes af en endnu bedre Photonic Engine, også kan blive en game-changer.

iPhone Air er flot som bare pokker og får mig til at kaste et blik den vej, men jeg bytter ikke alle disse kameraer for bare lidt lavere vægt. Denne, eller dens storebror iPhone 17 Pro Max, er sandsynligvis min næste telefon – så længe jeg ikke opdager noget kedeligt under mine kommende dybdegående tests.

Specifikationer

Nedenfor finder du en punkt-for-punkt sammenligning af de vigtigste specifikationer for iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Vægt: 177g 165g 206g 233g Skærm: 6,3" OLED 6,5" OLED 6,3" OLED 6,9" OLED Opløsning: 2622 x 1206 2736 x 1260 2622 x 1206 2868 x 1320 Opdateringshastighed 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Maksimal lysstyrke: 3000 nits 3000 nits 3000 nits 3000 nits Chipset: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Bagkameraer: 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2) 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP zoom (8x optisk zoom) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP tzoom (8x optisk zoom) Selfie-kamera: 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) Lagerplads: 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Farver: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

Pris og tilgængelighed

Fra 9.999 kroner

Forudbestillinger fra 12. september, udkommer 19. september

iPhone 17 Pro blev præsenteret ved Apples »Awe Dropping«-event den 9. september. Forudbestillinger åbner den 12. september, og den nye telefon vil blive leveret og være tilgængelig i butikkerne den 19. september.

iPhone 17 Pro starter ved 9.999 kroner for modellen med 256 GB lagerplads, og prisen stiger til 11.999 kroner for 512 GB lagerplads og 13.999 kroner for 1 TB lagerplads.