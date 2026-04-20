Garmin kan være på vej med skærmløs sundhedssporing med smart-armbåndet CIRQA

CIRQA, et nyt varemærke fra Garmin, er blevet opdaget på det amerikanske patent- og varemærkestyrelses hjemmeside

Produktnavnet dukkede op tidligere i år i forbindelse med et fitness-armbånd uden skærm. Det tyder på, at produktet eksisterer

Garmin følger i fodsporene af Fitbit, Amazfit og Polar og træder ind på markedet for fitness-armbånd uden skærm. Et marked, Whoop dominerer

Garmin CIRQA er et navn, vi nok kommer til at høre en del fremover, selvom det ikke bliver et produkt, der kommer på vores liste over de bedste Garmin-ure. CIRQA er nemlig navnet på et smart armbånd, der er designet til at måle sundhed og præstationer, men uden skærm til at distrahere brugerne. Det er samme kategori som Whoop 5.0, Amazfit Helio Strap og Polar Loop.

Allerede i januar blev smartbåndet CIRQA lækket via Garmins egen hjemmeside, hvor båndet blev vist i to størrelser og to farver, Black og French Gray, selvom der ikke var nogen prisoplysninger med i lækagen.

Nu har Gadgets & Wearables opdaget, at varemærket CIRQA er registreret hos det amerikanske patent- og varemærkestyrelse (USPTO) med en dato fra 25. februar. Det er et tydeligt tegn på, at Garmin forbereder en lancering af CIRQA senere på året.

Produktkategorien beskrives som (tag en dyb indånding): “bærbare enheder og instrumenter, der skal placeres på den menneskelige krop, navnlig elektroniske sensorer og monitorer til måling og analyse af kroppens fysiske parametre og andre fysiologiske data, biosignaler og kropslig adfærd, samt til måling og analyse af restitution efter fysisk og følelsesmæssig stress, menneskets opmærksomhedsniveau og præstation, alt sammen til ikke-medicinske og ikke-terapeutiske formål”.

Nedenfor ses et skærmbillede fra varemærkeregistreringen fra i USPTO (US Patent and Trademark Office) database under det serienummer, der er også er angivet i Gadgets & Wearables-artiklen, 99670310.

»Jeg ville ønske, de ville skynde sig og bare lancere det«

Brugerne på subreddit-forumet GarminWatches begynder at blive utålmodige, samtidig med at de gør grin med Garmins tavshed og det store antal lækager omkring armbåndet.

En kommentator skrev: »Alle taler om det undtagen Garmin«, mens en anden klagede: »Det er ikke engang en ny type wearable, det er bare et armbånd uden skærm. De gør så meget ud af det. Jeg ville ønske, de ville skynde sig og bare lancere det.«

Vi tror, at det kan blive en rigtig interessant ny enhed, men samtidig kan der også være udfordringer med CIRQA. Den førende konkurrent, Whoop, bruger primært sine armbånd som værktøj til dataindsamling til sin abonnementsbaserede app, hvilket er der, hvor de reelle indtægter ligger. Fitbits kommende armbånd, som er blevet teaset af basketball-spilleren, Steph Curry, vil sandsynligvis gøre noget med et Fitbit Premium-abonnement.

Spørgsmålet er, om et armbånd uden skærm betyder, at Garmin vil placere flere funktioner i Garmin Connect bag sin abonnementsbaserede Connect+-betalingsmur. Mange Garmin-brugere er ikke ligefrem begejstrede for at skulle betale Garmins premium-abonnement for at kunne bruge alle funktioner. Men det vil ikke komme bag på os, hvis armbåndet bliver lanceret med udvalgte funktioner, som kræver abonnement på Garmin Connect+.