Garmin vill ta del av trenden med skärmlösa smartband i stil med Whoop och det kommande CIRQA verkar vara deras svar

CIRQA, ett nytt varumärke från Garmin, har upptäckts på den amerikanska patent- och varumärkesmyndighetens hemsida

Namnet är detsamma som det skärmlösa smartband som läckte tidigare i år, vilket ger ytterligare bevis på att produkten existerar

Garmin följer Fitbit, Amazfit och Polar i spåren och kliver in på marknaden för skärmlösa smartband som Whoop dominerar

Garmin CIRQA. Vi lär få höra det namnet en hel del framöver, även om det tekniskt sett inte kommer att bli ett nytt tillskott i vår guide över de bästa Garmin-klockorna. I stället handlar det om ett skärmlöst smartband som är designat för prestationsmätning utan distraktioner, ungefär som Whoop 5.0, Amazfit Helio Strap och Polar Loop.

Vi visste redan att något var på gång. I januari läckte smartbandet CIRQA via Garmins egen hemsida, där bandet visades i två storlekar och två färger, Black och French Gray, även om någon prisinformation inte fanns med i läckan.

Nu har Gadgets & Wearables upptäckt att varumärket CIRQA registrerats hos den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten (USPTO), med ett datum från 25 februari. Det är en tydlig indikation på att Garmin förbereder en lansering av CIRQA senare i år.

Produktkategorin beskrivs som (ta ett djupt andetag): “wearable devices and instruments to be placed on the human body, namely, electronic sensors and monitors for measuring and analyzing the body’s physical parameters and other physiological data, bio-signals, and bodily behavior, and for measuring and analyzing recovery from physical and emotional stress, human alertness level, and performance, all for non-medical and non-therapeutic purposes”.

Här nedanför kan du se en skärmdump från varumärkesregistreringen som jag tog genom att söka i USPTO:s databas efter serienumret som anges i G&W-artikeln, 99670310.

(Image credit: Future)

“Jag önskar att de kunde skynda på och bara släppa det”

Användare på subreddit-forumet GarminWatches börjar bli otåliga, samtidigt som de driver med Garmins tystnad och det stora antalet läckor kring bandet.

En kommentator skrev: “alla pratar om den utom Garmin”, medan en annan klagade: “det är inte ens någon ny typ av wearable, det är bara ett skärmlöst armband. De gör en så enorm grej av det. Jag önskar att de kunde skynda på och bara släppa det.”

Vi tror att detta kan bli en riktigt intressant ny enhet, men en aspekt av CIRQA gör oss lite fundersamma. Whoop använder sina band främst som verktyg för datainsamling till sin prenumerationsbaserade app, vilket är där de verkliga intäkterna finns. Fitbits kommande armband, som teasats av Steph Curry, kommer sannolikt att göra något liknande tillsammans med Fitbit Premium.

Frågan är om ett skärmlöst band betyder att Garmin kommer att placera fler funktioner i Garmin Connect bakom sin prenumerationsbaserade Connect+-betalvägg. Vi vet redan hur användare känner inför Garmins premiumnivå och vi skulle bli förvånade om bandet inte lanseras med åtminstone några nya funktioner som kräver en månads- eller årsprenumeration via Connect+.