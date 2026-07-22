Är Garmin Cirqa bra? Jag ville ta reda på om Fitbit Air-utmanaren verkligen är träffsäker – så jag testade den mot ett pulsband som räknas som guldstandarden

Garmin Cirqa har äntligen lanserats

Det skärmlösa aktivitetsarmbandet kostar 2 299 kronor i Sverige

Jag testade dess noggrannhet – och resultaten imponerade

Den är här! Efter flera månader av läckor har Garmin Cirqa (som Garmin själva skriver som "CIRQA") äntligen lanserats. Jag fick möjlighet att titta närmare på den – och bära den under ett träningspass – vid den officiella lanseringen.

Det är ett stilrent aktivitetsarmband med tygband som finns i fyra färger (Svart, Kaptensgrå, Fransk grå och Ljuslila) och omsluter en liten plastmodul. Det går inte att komma ifrån att den påminner en hel del om Whoop, Polar Loop eller en lite tjockare version av Google Fitbit Air.

Inuti modulen sitter en Elevate V4-pulssensor, samma sensor som används i flera av Garmins bästa smartklockor. Enligt Garmin var den nyare Elevate V5-sensorn helt enkelt för stor för den kompakta designen.

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Armbandet erbjuder flera av Garmins mest uppskattade funktioner, bland annat Health Status (som övervakar dina hälsomätvärden under natten), Body Battery, Training Readiness, pulsoximeter, kvinnlig hälsospårning, stressmätning och mycket mer.

Garmin Cirqa har en batteritid på upp till tio dagar och använder samma proprietära laddkontakt som företagets smartklockor. Som väntat finns ingen inbyggd GPS, men armbandet kan använda mobiltelefonens GPS när du tränar.

Storleksmässigt är Cirqa smalare än Whoop MG, men något tjockare än Fitbit Air.

(Image credit: Future)

Många andra skärmlösa aktivitetsarmband saknar helt knappar, men Garmin håller fast vid sin tradition med fysiska knappar och har utrustat Cirqa med en knapp på plastmodulen.

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Den kan användas för att starta och avsluta träningspass manuellt, men du kan också förlita dig på den automatiska aktivitetsregistreringen. Garmin säger att den blir bättre ju längre du använder armbandet, och det går dessutom att redigera registrerade träningspass i Garmin Connect för att säkerställa att aktiviteterna tolkas korrekt.

Om du exempelvis springer ofta lär sig Garmin Cirqa att känna igen armrörelserna och accelerationen, och kan då automatiskt registrera ett löppass.

Ingen prenumeration ... eller?

(Image credit: Future)

Själva armbandet kräver ingen prenumeration för att användas, vilket är en stor fördel. Många skärmlösa aktivitetsarmband från exempelvis Whoop och Oura är helt beroende av löpande abonnemang, men Garmin har ändå infört vissa funktioner bakom en månadsavgift.

Du får tillgång till Garmin Coach med personliga träningsprogram endast om du prenumererar på premiumtjänsten Garmin Connect+.

Det är första gången Garmin Coach låses bakom Garmin Connect+-prenumerationen. Tidigare ingick funktionen antingen med en kompatibel klocka eller så gjorde den inte det.

Chrissy Wheeler, Senior Product Manager för Fitness på Garmin EMEA, berättade vid lanseringen:

– Du har möjlighet att få tillgång till premiuminnehåll via Garmin Connect+. Där finns extra funktioner som du kan välja att betala för, till exempel hela coachningsdelen för den här enheten. På vissa av våra dyrare produkter ingår dessa funktioner, men eftersom Cirqa saknar skärm behöver du Garmin Connect+ för att få tillgång till coachning, vår nutritionsapp samt Active Intelligence och AI-insikter.

Hon fortsatte:

– Det viktigaste är möjligheten att koppla bort skärmen. Många vill minska tiden framför telefoner och annan elektronik i vardagen, men ändå få tillgång till sina hälsodata. Den passar därför både personer som precis börjat träna och mer erfarna idrottare. Ta cyklister som exempel – de registrerar kanske alla sina träningspass med en Edge-cykeldator, men går miste om återhämtningsdata dygnet runt och Body Battery om de inte bär en sådan här enhet.

Så testade jag