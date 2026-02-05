Logitech G har lanceret G325 LIGHTSPEED - Et headset til gaming, kontor og til musik i fritiden

Logitech G, Logitechs brand for gaming-tilbehør, har lanceret deres nye G325 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset, et trådløst headset designet til gamere, der skifter mellem flere platforme og søger en førsteklasses lydoplevelse til en fornuftig pris uden at gå på kompromis med komfort eller bevægelsesfrihed.

G325 er designet til konkurrencepræget gaming, men også til daglig underholdning, og kombinerer LIGHTSPEED trådløs teknologi uden latenstid, avanceret 24-bit lyd og et integreret mikrofon med beamforming-teknologi, der giver klar og naturlig kommunikation både i online-spil og ved opkald, streaming eller daglig brug.

“Vi ønsker, at alle gamere skal have adgang til premium-oplevelser,” siger Ujesh Desai, General Manager for Logitech G. “Derfor har vi pakket virkelig meget ind i det nye G325-headset. Det er ekstremt komfortabelt, har lang batteritid, leverer stærk lyd og fungerer på tværs af PC, konsol og mobile enheder. Det er designet til gamere, der spiller på flere platforme.”

Pris og tilgængelighed

Logitech G325 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset har en vejledende pris på 599 kroner hos Logitech.

Hovedtelefonerne er tilgængelige nu og findes i tre farver: hvid, sort og lilla.

Designet til spil, arbejde og afslapning

Med en vægt på kun 212 gram, bløde ørepuder og en ergonomisk pasform er Logitech G's G325 klar til lange sessioner foran skærmen eller til at tage med overalt. Alle vigtige betjeningsknapper, såsom tænd/sluk, lydstyrke, lydløs, Bluetooth og andre, er integreret direkte i headsettet, hvilket giver en enkel og intuitiv oplevelse.

De har en batterilevetid på over 24 timer, så du kan komme igennem en hel dag med gaming, opkald, musik eller arbejde uden afbrydelser.

Flere tilslutningsmuligheder uden kabler og bøvl

G325 har flere tilslutningsmuligheder: LIGHTSPEED-teknologi via USB-dongle til pc og konsoller og Bluetooth 5.2 til mobile enheder. Med et enkelt tryk på en knap kan du skifte mellem platforme, så du er uafhængig af kabler og hurtigt kan skifte imellem forskellige brugsscenarier.

Fordybende lyd, klar til konkurrence

Takket være sin 24-bit lyd leverer G325 en detaljeret og kraftfuld lyd, der er ideel til både konkurrenceprægede shooters og narrative spil. Skridt, omgivelseseffekter og soundtracks kommer i forgrunden i titler som Fortnite, Baldur’s Gate eller Monster Hunter Wilds, hvilket giver en mere medrivende og præcis oplevelse.

Det integrerede beamforming-mikrofon skal sikre klar stemmeoptagelse på alle enheder, mens kompatibiliteten med Logitech G HUB på pc og mobilappen gør det muligt at tilpasse equalizer, mikrofon og aktivere funktioner som støjreduktion med kunstig intelligens, så det passer til enhver spillestil.

Moderne og funktionelt design

Logitech G's G325 fås i lilla, sort og hvid og kombinerer et moderne, minimalistisk design med den robusthed, der kræves til daglig brug, hvilket styrker Logitech G's identitet som et brand, der forener ydeevne, design og alsidighed.

Med G325 LIGHTSPEED styrker Logitech G således sit fokus på et lydøkosystem, der er designet til nutidens gamere, hvor multiplatform, mobilitet og komfort vejer lige så tungt som teknisk ydeevne. Integrationen af dobbelt tilslutning, højkvalitetslyd og avancerede tilpasningsfunktioner giver en alsidig løsning, der er tilpasset en måde at spille og oprette forbindelse på, som i stigende grad kræver fleksibilitet og uafhængighed.

Specifikationer