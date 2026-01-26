Jabra lancerer to nye Evolve3-headset til arbejde og fritid

Jabra har præsenteret deres nyeste generation af headsets, Evolve3-serien, som markerer et væsentligt skift i designet af professionelt lydudstyr. Den nye serie består af over-ear-modellen Evolve3 85 og on-ear-modellen Evolve3 75. Begge modeller er designet helt uden den traditionelle mikrofonarm for at give et slankt og moderne udtryk, der fungerer både til arbejde og fritid.

Ifølge Jabra er serien skabt til at imødekomme hybridarbejderens behov. En undersøgelse viser, at selvom dårlig lyd påvirker 99 % af vidensarbejderes onlinemøder, bruger mange stadig almindelige forbrugerheadsets på arbejdet, fordi de foretrækker det diskrete design. Evolve3 forsøger at løse dette problem ved at kombinere et stilrent udseende med professionel ydeevne.

For at sikre klar tale uden en mikrofonarm benytter Jabra teknologien Jabra ClearVoice. Systemet bruger AI-drevet deep learning (DNN) til at isolere brugerens stemme og fjerne baggrundsstøj. I tests har teknologien vist en nøjagtighed på op til 99 % i åbne kontorlandskaber, hvilket gør det muligt at bruge stemmekommandoer og AI-værktøjer præcist, selv når man er på farten.

Hovedtelefonerne er udstyret med adaptiv aktiv støjreduktion (ANC), der reagerer i realtid på omgivelserne og måden, headsettet sidder på. Til forskel fra mange andre løsninger forbliver støjreduktionen aktiv under opkald for at sikre fuld koncentration. Samtidig introduceres Spatial Sound, som skal gøre opkaldsoplevelsen mere naturlig og mindre trættende.

Batterilevetiden er optimeret til den moderne arbejdsdag. Evolve3 85 leverer op til 120 timers musik eller 25 timers opkald, mens en hurtig opladning på 10 minutter giver 10 timers strøm. Som en del af et øget fokus på bæredygtighed er både batterier og ørepuder udskiftelige for at forlænge produktets levetid.

Image 1 of 2 (Image credit: Jabra) (Image credit: Jabra)

Specifikationer

Lydteknologi: Jabra ClearVoice med deep neural network (DNN) teknologi for professionel stemmeklarhed.

Støjreduktion: Adaptiv aktiv støjreduktion (ANC) og Spatial Sound.

Batteritid (Evolve3 85): Op til 25 timers opkald og 120 timers musik.

Batteritid (Evolve3 75): Op til 22 timers opkald og 110 timers musik.

Hurtigopladning: 10 minutters opladning giver 10 timers strøm via kabel.

LC3-codec til musik

Bluetooth Low Energy med forudparret adapter

Centraliseret administration via Jabra Plus

Udskiftelige batterier og materialer med fokus på genanvendelse

UC-certificerede varianter til mødeplatforme

Certificering: UC-platforme og TCO generation 10.

Pris og tilgængelighed

Jabra Evolve3-serien kan købes i Danmark fra den 1. marts 2026. Modellerne kommer i farverne sort og Warm Gray, sidstnævnte dog først fra april 2026 på udvalgte markeder.

Jabra Evolve3 85: 5.312,50 kroner inkl. moms (4.250 kroner ekskl. moms).

Jabra Evolve3 75: 3.687,50 kroner inkl. moms (2.950 kroner ekskl. moms).