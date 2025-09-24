Bowers & Wilkins har lanceret nye premium hovedtelefoner: Px8 S2

Px8 S2 er "den bedste hovedtelefon, Bowers & Wilkins nogensinde har lavet"

Understøtter aptX Lossless og Adaptive

8 mikrofoner (i stedet for 6 i Px8)

Fås fra i dag, den 24. september, til en pris på 5.499 kroner

Når et firma som Bowers & Wilkins fortæller os, at de nu har skabt et sæt over-ear-hovedtelefoner, der sætter »en ny standard for ydeevne og design i kategorien trådløse over-ear-hovedtelefoner«, er det noget, vi lægger mærke til. Hvorfor? Fordi både Bowers & Wilkins Px8 og de lidt nyere (og lige så fremragende) Bowers & Wilkins Px7 S3, som den nye topmodel er er baseret på, er helt fantastisk gode hovedtelefoner.

Så hvordan mener B&W, at de har overgået sig selv med Px8 S2? Ofte kommer nye hovedtelefoner jo med mindre justeringer og forbedringer. Men Bowers & Wilkins sender som regel kun nye hovedtelefoner på markedet, når de rent faktisk har noget nyt (og bedre) at komme med. Denne gang er der et par guldkorn på listen over specifikationer for Bowers & Wilkins Px8 S2, der gør opgraderingen interessant.

For det første er der et nyt Bluetooth-chipsæt i Px8 S2, der er baseret på Bluetooth 5.3 i stedet for 5.2, for at kunne tilbyde »ægte 24-bit/96 kHz lydforbindelse« via Bluetooth plus aptX Lossless og Adaptive ved 24/96 (i stedet for aptX HD i forgængeren).

Der er også kommet to ekstra mikrofoner, så der nu er otte mikrofoner, hvor alle mikrofoner bruges til telefoni, og seks bruges til aktiv støjreduktion (seks af mikrofonerne er eksterne; to overvåger intern lyd), hvilket er en betydelig opgradering fra det tidligere setup med seks mikrofoner i Px8, hvor fire af mikrofonerne tog sig af ANC, og kun to blev brugt til opkald.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Bowers & Wilkins Px8 S2: Forbedret opkaldskvalitet og 5-bånds EQ

Derudover er der en ny algoritme til forbedring af taleopkaldskvaliteten, og selvom den samme 40 mm dynamiske driver er tilbage i hver ørekop, har B&W opgraderet både designet af hovedtelefonerne og de interne systemer, der sørger for den gode lyd, for at give din musik mere nuance og præcision.

Batteriets levetid er stadig angivet til 30 timer (hvilket ikke er nogen forbedring i forhold til den ældre model). Ifølge Bowers & Wilkins skyldes det, at man har prioriteret lettere hovedtelefoner frem for længere batterilevetid. De understreger også, at der er tale om batterilevetiden, når aktiv støjreducering er tændt. Hovedtelefonerne får også hurtigopladning, så du kan få 7 timers spilletid med 15 minutters opladning.

I den tilhørende Bowers & Wilkins Music-app får du nu en fem-bånds EQ-fane til at justere lydsignaturen efter din smag, hvilket er et solidt fremskridt i forhold til de to bas/diskant-justeringer, der var tilgængelige i den ældre Px8.

Hovedtelefonerne er beklædt med luksuriøst nappalæder, og aluminiumsarmene, der holder ørekopperne har fået et nyt synligt kabel. De nye hovedtelefoner er en smule mindre og lettere end den originale Px8, og B&W har slanket kabinettet, så de er nemmere at have med i tasken.

(Image credit: Peter Hoffmann)

B&W understreger, at hovedtelefonerne har en højtydende lydbehandlingsopsætning med dedikeret DSP (Digital Signal Processing) og forstærker/DAC, som Bowers & Wilkins selv har udviklet. De mener, at de her kan noget som andre ikke kan, når det gælder om at skabe god lyd. Baseret på tidligere test, har vi høje forventninger til Bowers & Wilkins Px8 S2 og er ikke i tvivl om, at B&W virkelig ønsker at lave den bedste i deres hovedtelefoner.

Vi har modtaget et eksemplar til anmeldelse og ser frem til at teste dem. Se unboxing herunder.

Bowers & Wilkins Px8 S2 Unbox - YouTube Watch On

Pris og tilgængelighed

Bowers & Wilkins Px8 S2 er tilgængelige fra i dag - 24. september.

De kommer i farverne Onyx Black og Warm Stone og kan købes hos HiFi-Klubben for 5.499 kroner.