"Kan få WH-1000XM6 til at virke billige": Sony har muligvis lækket de nye luksushovedtelefoner Collexion, der snart lanceres

Sony 1000X „The Collexion“ er dukket op igen efter tidligere læk

Kan blive en jubilæumsmodel i anledning af 10-året for Sonys hovedtelefoner

Forventes at få en betydeligt højere pris end WH-1000XM6

Det er næsten et årti siden, at Sony trådte ind på markedet for støjreducerende hovedtelefoner med MDR-1000X fra 2016. Vi er fortsat imponerede over mærkets modeller, hvor WH-1000XM6 lige nu topper vores liste over de bedste hovedtelefoner – men det ser ud til, at der er flere på vej.

Ifølge The Walkman Blog har flere af Sonys hjemmesider i Australien og New Zealand offentliggjort produktsider for noget, der kaldes “1000X The Collexion”. Navnet er ikke helt nyt, det blev allerede registreret i juni 2025, men det var uklart, hvad det egentlig henviste til.

Der er endnu ingen billeder, hvilket tyder på, at siden ikke var beregnet til at blive offentliggjort, men visse slogans kan ses, såsom “Master the art of listening”.

Da siden ligger under hovedtelefonsektionen på Sonys hjemmeside, virker det sandsynligt, at der er tale om over-ear-modeller. Hvis der var nogen tvivl, bekræftes det af alt-teksten til et billede, der beskriver “hvide 1000X The Collexion-hovedtelefoner”.

Superpremium-hovedtelefoner

Navnet „Collexion“ har cirkuleret på nettet et stykke tid (har vi virkelig stadig brug for et „x“ i produktnavnet for at lyde cool?).

For nylig bragte Deallabs en række oplysninger om hovedtelefonerne, selvom kilden ikke er bekræftet og bør tages med forbehold.

Ifølge oplysningerne kan hovedtelefonerne blive lanceret den 19. maj, hvilket betyder, at vi måske ikke behøver at vente særligt længe. De siges at blive et klart premiumprodukt med en pris på omkring 629 euro (ca. 4.700 kroner), hvilket er betydeligt højere end prisen for WH-1000XM6.

Hvis oplysningerne holder stik, kan dette blive et par topmodeller, der får WH-1000XM6 til at virke relativt billige, men sandsynligvis også en mere begrænset lancering for at retfærdiggøre prisen.

Hvis lækagen viser sig at være korrekt, får vi sikkert mere at vide inden for kort tid. Vi holder øje med det.