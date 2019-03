De 40 bästa PC-spelen 2019: titlarna du inte får missa

Efter den nya versionen av Tomb Raider och dess storslagna uppföljare, Rise of the Tomb Raider, har spelserien lyckats fått en plats bland de bästa PC-spelen med Shadow of the Tomb Raider. Istället för att helt enkelt porta en konsolversion och kalla det för bra, har Crystal Dynamics skapat ett tekniskt mästerverk med Lara Crofts senaste äventyr.

I Shadow of the Tomb Raider beger sig Lara till Sydamerika för att hindra en Maya-apokalyps. Även om omgivningarna inte är lika mångsidiga som i tidigare titlar, är spelet riktigt vackert rakt igenom. Nvidias RTX-teknologi kommer dessutom senare under året och det kommer att vara ett utmärkt sätt att testa hur några av de bästa grafikkorten presterar - och ha roligt på samma gång.