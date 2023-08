Her er hele listen over produkter Apple ventes å komme med i 2023 og 2024

Apple Vision Pro har helt klart vært Apples hovedfokus i år, men teknologikjempen har likevel ikke latt blandet virkelighet distrahere dem fra deres iPhones, MacBooks og iMacs. Ny rykter spår at selskapet vil lansere minst 18 enheter det kommende året.

Kilden til Apples angivelige fremdriftsplan er Bloombergs Mark Gurman – og selv om det har versert spekulasjoner om de fleste av disse produktene tidligere, er det praktisk for alle potensielle kjøpere av Apple-teknologi å få dem samlet på ett brett.

Den nye iPhone 15-serien, som ventes lansert i september med totalt fire modeller, er temmelig sikker, og det samme gjelder oppgraderinger til Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra.

Men når det gjelder MacBook, iMac, iPad og til og med helt nye produkter som en smarthjemskjerm – som tydeligvis også er på vei – er det mye å ta tak i. Med dette i tankene, har vi inndelt alle Apples spådde lanseringer på en oversiktlig måte nedenfor. Så er det bare å bestemme seg for å begynne å spare!

Her er alle de 18 nye produktene vi venter oss fra Apple i løpet av 2023 og 2024, ifølge Bloomberg og tidligere rykter.

iPhone 15 (fire modeller)

iPhone 15 / iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

Den nye iPhone 15-serien er vi temmelig sikre på. (Image credit: Apple)

Her er det ingen overraskelser. Apple lanserer nesten alltid nye iPhone-modeller under sitt tradisjonelle arrangement i september. Her venter vi oss at fire iPhone 15-modeller dukker opp innenfor det vanlige lanseringsvinduet.

Rapporten fra Bloomberg inneholder ingen nye opplysninger på denne fronten, men de ferskeste ryktene peker mot en iPhone 15 og iPhone 15 Plus, sammen med en iPhone 15 Pro og en iPhone 15 Pro Max. Den nåværende iPhone 14-serien ble avduket 7. september 2022. der tre av de fire modellene ble tilgjengelige i butikkene allerede uken etter. Dermen kan vi trolig vente oss noe lignende for iPhone 15-serien.

Apple Watch (tre modeller)

Apple Watch Series 9 (41 mm og 45 mm)

Apple Watch Ultra 2

Nye Apple Watch-modeller pleier å dukke opp sammen med de nye iPhone-modellene. (Image credit: Apple)

Som vi har hørt tidligere, spår også Bloombergs rapport av vi vil få se to nye Apple Watch Series 9-modeller og en oppdatert versjon av Ultra-modellen senere i år. Vi har også sett kodenavnene til de tre produktene (N207, N208 og N210), som underbygger disse ryktene.

Så langt har det dukket opp svært få konkrete detaljer om hva vi kan vente oss av de tre kommende klokkene. Den største lekkasjen så langt (via MacRumors) tyder på at Apple Watch 9 trolig vil bli tilgjengelig i de samme størrelsene som Apple Watch 8, noe som skulle bety 41 mm og 45 mm.

Når det gjelder Apple Watch Ultra 2 har tidligere lekkasjer (som denne fra DigiTimes) antydet at den kan få en enda større skjerm på 2,1 tommer, samtidig som den bytter fra OLED-teknologi til mikro-LED. Alle de tre omtalte Apple-klokkkene vil trolig dukke opp i september, sammen med iPhone 15.

Men hva skjer med Apple Watch SE? Denne mer prisgunstige modellen oppgraderes vanligvis ikke årlig. Ettersom den nyeste modellen kom i 2022, er det usannsynlig at det kommer en ny versjon allerede i år.

MacBook Pro (tre modeller)

MacBook Pro 13" (M3)

MacBook Pro 14" (M3 Pro, M3 Max)

MacBook Pro 16" (M3 Pro, M3 Max)

Flere MacBook Pro-modeller ser ut til å være underveis. (Image credit: Apple)

Mens iPhone 15 og Apple Watch Series 9 temmelig sikkert vil bli lansert allerede i år, havner resten av Bloombergs spådommer (inkludert tre utgaver av MacBook Pro) i en mer diffust territorium hva lanseringsdato angår. På nettsiden står det at «de kan komme senere».

Det finnes kodenavn som støtter teorien om at tre M3-drevne MacBook Pro-modeller er underveis. Det handler trolig om en MacBook Pro 13" (M3), MacBook Pro 14" (M3) og MacBook Pro 16" (M3), med respektive kodenavn J504, J514 och J516.

Men det er usannsynlig at vi får se disse før i 2024. Vi skrev nylig om ryktene om en Apple M3-brikke ikke burde skremme deg bort fra å kjøpe en MacBook med M2-brikke. Slik er det fremdeles. Vi kan trolig vente oss at en M3-modell blir lansert i 2024, i tråd med slippskjemaet Apple introduserte med M1-modellen.

iMac (tre modeller)

iMac 24"

Eventuelt en større iMac

Får vi se en 30-tommersmodell av iMac? (Image credit: Apple)

Noe det er ganske sannsynlig at vi får se senere i år, er en oppgradering av Apples iMac-sortiment. Bloomberg spår at iMac (2023) kommer i to 24-tommersversjoner. Det skulle bety at de får samme skjermstørrelse som den nåværende iMac-modellen.

Dette er en etterlengtet oppgradering, ettersom den seneste iMac-modellen be lansert i 2021. Årsaken til den lange ventetiden er trolig at de kommende modellene vil bli drevet av M3-brikker.

Allerede i mars antydet Bloomberg at de kommende iMac-maskinene (med kodenavnene J433 og J434) allerede befant seg på «et sent produksjonsstadium» i forkant av en eventuell lansering andre halvår i år. En avduking i 2023 (med de samme fargealternativene som dagens modell) virker altså fremdeles trolig.

Noe som derimot befinner seg litt lengre borte, skal vi tro denne nye rapporten fra Bloomberg, er en enda større iMac. Apple utforsker tydeligvis mulighetene for «en iMac med en skjerm på over 30 tommer», men dette konseptet skal fremdeles befinne seg på et tidlig stadium. Det er egentlig litt synd, ettersom 27-tommersvarianten av iMac sist fikk en oppgradering i 2020 – med en Intel-brikke. Men det ser i hvert fall ut at noe er på gang.

MacBook Air (to modeller)

MacBook Air 13"

Det virker sannsynlig med to nye MacBook Air-modeller (Image credit: Apple)

Vi opplevde nylig lanseringen av Apple MacBook Air 15" (2023), men den etterlengtede oppgraderingen av 13-tommersutgaven av MacBook Air glimret med sitt fravær.

Dette kom egentlig ikke som noen stor overraskelse, ettersom MacBook Air 13-tum (M2, 2022) er relativt ny på markedet. Likevel forteller rapporten fra Bloomberg oss at to nye MacBook Air-modeller (med kodenavnene J613 og J615) er underveis.

Disse vil sannsynligvis bli drevet at Apples M3-brikke, noe som gjør en lansering i 2024 mest sannsynlig. Det har tidligere versert rykter om at den skal få en 13,4-tommers OLED-skjerm – ifølge den pålitelige skjermanalytikeren Ross Young.

iPad (tre modeller)

iPad Pros (to modeller)

iPad Air

Kan vi få se totalt tre nye iPad-modeller? (Image credit: Apple)

Nye iPad Pro-modeller er undervis, skal vi tro Bloombergs rapport. Men disse modellene vil trolig ikke dukke opp i år. Mark Gurman spår at «oppgraderte iPad Pro-modeller med OLED-skjermer» ligger i Apples produksjonsplan, med kodenavnene J717 og J720. Men det skal ikke være satt en tidsramme for dem, noe som hevnviser oss til eldre iPad-rykter.

Apples iPad Pro 2023 ventes å bli en ganske stor oppgradering. Foruten at den ventes å få denne OLED-skjermen, antar man at den vil kunne bli utstyrt med Apples kommende M3-brikke. Vi har dessuten hørt flere rykter om en 14,1-tommers iPad Pro-skjerm, og det er også blitt snakket om en 16-tommersversjon av iPad Pro. Selv om dette kan forklare spådommen om to modeller, er det lite trolig at vi får høre noe offisielt før i 2024.

En mindre oppgradering blir trolig en ny iPad Air. Ifølge Bloomberg utformes denne som en «erstatter for den nåværende, M1-baserte modellen». Igjen er det ikke satt noen tidsramme for denne 6. generasjonens iPad Air, men med tanke på at Apple vanligvis opererer med en 18-måneders lanseringssyklus for sine Air-modeller, kan den dukke opp sammen med iPhone 15 i september.

Hva mer har vi i vente?

Selv om disse 18 produktene er de absolutt mest sannsynlige i Apples fremdriftsplan for lanseringer i år og i 2024, inkluderer rapporten fra Bloomberg også visse spekulasjoner om andre produkter som befinner seg på et «tidlig utviklingsstadium».

Disse inkluderer «en tredje generasjons versjon av AirPods Pro» og en del ny smarthjemutrustning, som «smarte skjermer». Det kan bety at Apple jobber med en iPad-lignende konkurrent til Google Pixel Tablet, som med sin tilhørende høyttalerdokk har en del sterke smarthjem-egenskaper. Tidligere rykter har spådd en lansering i 2024 av et slikt produkt fra Apple.

Med en ny Apple TV (komplett med kjappere prosessor) som også ventes å se dagens lys i 2024, ser det ikke ut til at Apple Vision Pro har hatt noen større innvirkning på fremdriftsplanen for resten av selskapets enheter.