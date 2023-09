TechRadar var tilstede under IFA 2023 og stiftet bekjentskap med årets kuleste produktnyheter – fra en bærbar blender av den fornuftige sorten til en vanntett, flytende TV og en telefon som på en måte også er en veske.

Men hva med de virkelig nyttige sakene? De praktiske dingsene og teknologioppgraderingene som vil bli tilgjengelige i nær fremtid, og so faktisk kan få en betydning for deg?

Det er her vår kåring av de beste produktene fra IFA 2023 kommer inn i bildet. Våre engelskspråklige redaktører som var tilstede har kåret messens beste produkter i 13 ulike kategorier. Noen av disse dingsene kan du få kjøpt umiddelbart, mens andre ennå venter på å settes i produksjon.

Men ale har til felles at de vil bidra til utviklingen i sin kategori, eller de vil gjøre allerede eksisterende teknologi enda smartere, slik at livet vårt kan bli enda enklere eller morsommere. Her er de 13 produktene som virkelig stakk seg ut under IFA 2023.

IFA 2023 – Beste mobil: Honor Magic V2

Honor Magic V2 er imponerende slank. (Image credit: Future / Axel Metz)

Den tynneste brettbare telefonen i verden føles som et mirakel i hånden. I utbrettet tilstand forbløffende slank. Selv sammenbrettet er den bare 1 mm tykkere enn Samsung S23 Ultra, og den er faktisk lettere enn Samsung å starte opp. Den lyssterke og HDR-klare skjermen er virkelig hvass, med nydelige detaljer. En prosessorbrikke av typen Snapdragon 8 Gen 2 med 16 GB RAM sørger for solid kraft i bunnen.

Honor Magic V2 imponerer oss med både ytelse og spesifikasjoner, men det er likevel designet som gjør størst inntrykk. En uting med brettbare mobiler, er at de ofte er tykkere og mindre lommevennlige enn vanlige mobiler, men Magic V2 representerer et stort fremskritt på dette området. Det merker du med én gang du tar tak i telefonen.

Det er ikke mange enheter som kan få resten av feltet til å virke utdatert, men det er akkurat dette Magic V2 gjør med de beste brettbare mobilene på markedet. Den er en verdig vinner i sin kategori.

IFA 2023 – Beste TV: TCL X955

(Image credit: Future)

TCLs nye flaggskip utmerker seg på en rekke områder. Den viser tydelig at mini-LED har løftet seg til et nytt nivå. Den har angivelig en maksimal lysstyrke på 5000 nits med 5000 dimmingssoner, noe som gir ypperlig kontrast. I virkeligheten gir den et overveldende inntrykk. Den er en spennende utfordrer til de beste TV-ene på markedet.

Når du først har blitt vant til det enorme formatet på 98 tommer, er det den generelle lysstyrken som virkelig utmerker seg. Fargene er fyldigere enn på de andre TVene i nærheten, men likevel realistiske. Svarttonene er dype som avgrunnen, og lyslekkasjen er minimal – noe man egentlig må forvente av en TV som angivelig skal gi enda bedre kontroll.

Etter hva vi så, later det til at denne TVen også håndterer gjenskinn bedre enn de fleste andre modeller. Ettersom det er her det neste store slaget i TV-bransjen kan stå, er det ikke en dum egenskap å ha. Likevel er det den enestående gode utnyttelsen av mini-LED-teknologien som gjør denne TVen til vår favoritt under IFA 2023.

IFA 2023 – Beste smart TV-teknologi: TiVo OS

TiVo skiller seg virkelig positivt ut. (Image credit: Future)

TiVo OS – det nye operativsystemet for smart TV – har til tross for å være en nykommer på markedet vist seg å stå seg godt mot veletablerte Google, Roku og andre kjente aktører i dette landskapet. Dette kan fort bli det beste operativsystemet for smart TV. Det har en layout som prioriterer anbefalinger, men likevel er det ikke egentlig så mye som er nytt. Der TiVo virkelig utmerker seg, er ved bruken av talestyrte søk. Dette er heller ikke noe nytt, men TiVo har gitt det et skikkelig løft.

Her kan man finjustere søkene og gi dem en kontekst, slik at man for eksempel ender opp med bare actionfilmer med Sylvester Stallone i hovedrollen – for deg som er opptatt av det. Dette er en type talesøk som ennå ikke er tilgjengelige på andre tjenester. Det later til å være en ypperlig måte å fort finne frem til det man ønsker å se.

Vi lot oss også imponere over at søket lot oss finne frem i filmer bare ved hjelp av sitater som «show me the money» eller «hasta la vista, baby». TiVo mener dette ennå kan perfeksjoneres, for med mindre filmproduksjoner fungerer ikke dette like godt.

Systemene for smart TV-er har virket litt fastkjørte en stund, men med TiVo OS får vi en flott videreutvikling. Det er vanskelig å skille seg ut positivt på dette området, men det har TiVo virkelig klart.

IFA 2023 – Beste innovasjon for hjemmekino

Dolby Atmos FlexConnect gjør høyttaleroppsettet til en lek. (Image credit: Future)

I år tar den trådløse Dolby Atmos-lyden virkelig av. Vi satte virkelig pris på demonstrasjonen av Play-Fis nye teknologi for trådløs strømming av Dolby Atmos og DTS. Men det er likevel Dolbys egen teknologi som tar prisen – for nytenkning av måten å arrangere høytalere i et hjemmekinooppsett på.

Med Dolby Atmos FlexConnect kan du koble enhver kompatibel høyttaler trådløst til enhver TV, og plassere den hvor du vil i rommet. Om de ikke passer så godt til hverandre, eller ikke speiler hverandres plassering, gjør ikke noe. Systeme kalibrerer seg selv, blant annet gjennom å lokalisere høyttalerne fysisk gjennom lydsignaler de avgir. Det tester også høyttalernes rekkevidde og kapasitet. Så lages det en ny lydmodell til oppsettet ditt, der TVen og høyttaleren inngår i et felles lydbilde.

Vi fikk en liten prøve på den første prototypen av systemet, med en TCL-TV og noen prototype-høyttalere fra TCL. Virkningen er overveldende. Med bare to høyttalere, begge med uheldig plassering, opplevde vi både høyde og bredde, samt en fornemmelse av lyd bakfra. Systemet fungerer altså to høyttalere (i tillegg til subwoofer, om man ønsker), og det har en øvre begrensning på seks høyttalere.

Potensialet til dette systemet er enormt. Du kan sette høyttalere akkurat der det passer deg, og systemet gjør det optimalt. Med dette systemet blir det store forandringer i hjemmekinomarkedet (og for de beste lydplankene).

IFA 2023 – Beste høyttalerinnovasjon: Urbanista Malibu

Urbanista Malibu lader seg opp selv ved bassengkanten. (Image credit: Future)

Ved første øyekast er dette en relativt anonym Bluetooth-høyttaler. Den er ganske tykk til å være bærbar høyttaler, men vil fortsatt passe perfekt i en pose. Den er solid bygget i materialer som virker å være av høy kvalitet, med et ergonomisk design. Helt greit.

Men den har likevel et ess i ermet, nemlig et solcellepanel av typen PowerFoyle på toppen. Det forklarer delvis størrelsen, for den store overflaten gir mer solenergi. Dermed kan den lade seg opp mens du koser deg ved bassengkanten.

Det gjør den perfekt egnet på campingferie. Vi glemmer alle å lade disse dingsene som varer lenge, så vi digger denne Malibu-en. Dette oppleves som en stor forbedring av oppskriften bak de beste Bluetooth-høyttalerne. Slike ting er det aller beste med IFA.

Beste hodetelefoner: Shure AONIC 50 Gen 2

Shure AONIC 50 Gen 2 har fantastisk aktiv støyreduksjon. (Image credit: Future)

Shure AONIC 50 Gen 2 var en etterlengtet oppdatering til et par hodetelefoner med fantastisk lyd. De ser ut til å fortsette denne tradisjonen, samtidig som de legger til tonnevis av smarte funksjoner.

De avgir kompleks, kraftig og dynamisk lyd, samtidig som den oppleves uttrykksfull og detaljert. Og dette får man altså med den aktive støyreduksjonen påslått, mens den forsøkte å overdøve lyden av hundrevis av mennesker som snakket høyt omkring oss. Dette er virkelig imponerende. Her mener Shure virkelig alvor.

Når du kombinerer dette med avansert romlig lyd, støyreduserende valgmuligheter og førsteklasses, men nedtonet design, er dette en utfordrer til de beste støyreduserende hodetelefonene for audiofile. Det er absolutt verdt en av våre priser.

IFA 2023 – Beste mobile datamaskin: Lenovo Legion Go

Lenovo Legion Go er en spennende utfordrer til gaming-laptoper og bærbare konsoller. (Image credit: Future)

Lenovo Legion Go ser ut som en PC-basert spillenhet a typen Steam Deck eller Asus ROG Ally – og det er den også på en måte. Men i motsetning til disse enhetene, gjør Lenovo det som Nintendo, vet at kontrollerene til denne enheten er avtakbare og byr på smarte ekstra kontrollmuligheter.

Best av disse er FPS-modusen, som lar deg bruke dem som et mus- og tastaturoppsett, hvis du foretrekker det fremfor et kontrollersystem i konsollstil. I dens enkleste versjon kan du støtte skjermen på det tilhørende stativet, og leke deg med kontrollerene løsrevet, uten å være hemmet av skjerm og batterier.

Mange selskaper kommer med lignende produkter, men Lenovo Legion Go skiller seg ut fra mengden, ettersom den er utviklet med tanke på et bredt spekter av gamere. Dette trenger Lenovo om de har håp om å lokke til seg brukere fra de beste gaming-laptopene.

Spesifikasjonene er ganske gode, og det er åpenbart at Lenovo har satset tungt på den helhetlige opplevelsen. Det fortjener de ros for.

Beste PC: MSI MEG Trident X2

MSI MEG Trident med nyskapende berøringsskjerm. (Image credit: Future)

I forsøket på å utfordre de beste gaming-PCene har MSI gitt denne saken saftige spesifikasjoner, blant annet en Intel Core i9 13900KF-prosessor og et Nvidia GeForce RTX 4090-skjermkort. Men det var ikke den største tiltrekningskraften for vår del. Det er berøringsskjermen på fronten.

Dette lille panelet kalles «Human Machine Interface», men det er ikke så skremmende som det kan virke. Det er en LCD-berøringsskjerm, og du kan bruke den til en haug med åpenbare og mindre åpenbare funksjoner. Den kan starte programvare for deg, slik at favorittspillene dine eksempelvis bare er et trykk unna. Den kan brukes til å kontrollere musikkbiblioteket ditt, slik at du kan hoppe over eller endre volumet på spor som spilles i bakgrunnen mens du spiller. Den kan bidra til å optimalisere ytelsen, kontrollere skjerminnstillinger for MSI-skjermer, og den har til og med en nedtellingstidtaker for de som trenger litt disiplin.

Det er ikke mye rom for å fundamentalt endre spill-PC-er på det nåværende tidspunktet, men vi kan absolutt få dem til å fungere bedre for oss. Det skal MSI ha ros for.

IFA 2023 Beste smartklokke: Withings ScanWatch 2

Withings ScanWatch 2 er en meget elegant sak. (Image credit: Future)

På en handelsmesse med mange smartklokker dukket særlig Withings opp med et par funksjonsfylte, elegante nye hybridklokker – ScanWatch 2 og ScanWatch Light. Vi digger konseptet med hybridklokker i utgangspunktet, og Garmin Instinct Crossover skal det godt gjøres å bli ei av. Men der Crossover-modellen er som en stridsvogn er ScanWatch en smekker sportsbil – en klassisk utseende klokke med elegante, sølvfargede linjer og en liten innebygd, brukerjusterbar OLED-skjerm.

ScanWatch 2 har en funksjon for atrieflimmermåling. TempTech 24/7 hudtemperatursensorer sikrer at basalkroppstemperaturen din blir vurdert og beregnet hele dagen, hver dag. Kanskje den kan bidra til å forutsi kommende sykdommer også?

Mange treningsfunksjoner, en enorm 30-dagers batterilevetid og en rimelig prislapp er ikke så ille. Etter vår mening er dette messens beste smartklokke.

IFA 2023 – Beste hodetelefoner til trening: Jabra Elite 8 Active

Jabra Elite 8 Active besto vannprøven. (Image credit: Future)

Jabra Elite 8 Active får vår stemme for den typen ørepropper vi ønsker å bruke på vår neste store løpetur eller styrketreningsøkt, takket være en rekke funksjoner. Vi nevner vindnøytraliserende HearThrough-teknologi, aktiv støyreduksjon, Dolby Atmos romlig lyd og et «Shakeproof» flytende silikongrep som gir en sikker passform. Med Dolby Atmos i treningshodetelefoner får man fantastisk lydkvalitet.

Så kommer vi til den store gimmicken:

Jabra Elite 8 Active sies å være «verdens mest harføre ørepropper». Jabra hevder dette i konkurranse med blant andre Beats Fit Pro. Hver propp veier bare 5 gram, og de har en støvbestandighet på IP6X og er dessuten fullstendig vanntette. Dette testet vi ved å gi dem en dukkert i et glass vann. De besto prøven med glans.

De er ganske kraftig markedsført mot løpere, og visse funksjoner som vindreduksjon er inkludert med tanke på joggere. Hvis du foretrekker å holde ørene åpne med de beste beinledningshodetelefonene på en løpetur, vil disse ikke være noe for deg. Men med 32 timers lyttetid, økt lydkvalitet og god sikkerhet, tror vi disse er blant de mest spennende dingsene for treningsfans på denne messe.

IFA 2023 – Beste innovasjon innen velvære: Renpho Eyeris Smart

(Image credit: Future)

Massasjeteknologi var en merkelig overrepresentert nisjekategori i år. Vibrerende stoler, omsluttende nakkedempende enheter og utfordrere som kjempet om å tilby den beste massasjepistolen var over hele Digital Health-hallen og rundt omkring. Kanskje visste de at vi alle trengte en pause? Den største overraskelsen kom imidlertid i form av øyemassasjeapparater. Disse VR-brille-utseende enhetene utnytter en kombinasjon av varm og kjølig luft og fysisk trykk for å fukte øynene og avspenne musklene rundt brynene og kinnbeina.

Den første vi prøvde føltes som om øynene våre ble angrepet. Så prøvde vi Renpho Eyeris-serien, og vi opplevde hvilken dramatisk forskjelle ingeniørkunst kan gi på dette feltet. Det polstrede interiøret med varmeputer utvidet seg og trakk seg sammen i langsom puls omkring øynene. Den blokkerte alle synsinntrykk, og med lyden som ble spilt i ørene gjennom integrerte Bluetooth-høyttalere, var den som en bærbar beholder for sansedeprivasjon. Vi slappet nærmest umiddelbart av.

Renpho Eyeris Smart kobles til telefonen din, slik at du kan stille inn programmet, tilpasse massasjerutinene dine, strømme podcaster eller musikk, og veksle mellom varme- og vibrasjonsinnstillingene for å sikre at du har en innstilling som fungerer for deg. Den har opptil 240 minutters batterilevetid, avhengig av innstilling, så den kommer ikke til å dø halvveis i programmet. Etter våre første erfaringer med kategorien, tok det Renpho 30 sekunder å omvende oss fra skeptikere til fullstendige konvertitter, og det er absolutt verdt en av våre priser.

IFA 2023 – Beste lille husholdningsapparat: Shark Detect Pro

Shark Detect Pro har en poseløs dokk med luktfjerner. (Image credit: Future)

SharkNinja kom med en rekke store kunngjøringer på IFA i år, inkludert en ny bærbar blender som allerede nå inspirerer oss til å forske på nye smoothie-oppskrifter. Men den viktigste blant disse kunngjøringene var Sharks nyeste trådløse støvsuger, Shark Detect Pro.

Denne utrolig lette og kraftige støvsugeren vil være tilgjengelig i tre modeller, som alle er imponerende i seg selv. Men favorittfunksjonen vår er den medfølgende ladedokken (tilgjengelig med IW3611 og IW3510), som automatisk tømmer støvsylinderen når du er ferdig med rengjøringen. Det er allerede ganske bemerkelsesverdig. Men noe som er enda bedre er at denne poseløse dokken kan holde på støvet i 45 dager og komprimere innholdet etter hvert som den fylles.

I løpet av et år betyr det at du bare trenger å tømme basen 6-8 ganger, avhengig av hvor mye du støvsuger hjemmet ditt. Basen har også Sharks populære Odor Neutralizing Cartridges. De må skiftes ut to ganger i året, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at gammelt skrot sprer stank i hjemmet ditt.

Det er en stor bekvemmelighetsbonus som gjør ting enklere uten at du trenger å endre adferd. Det er slike nyheter vi digger å se.

IFA 2023 – Beste smarthjeminnovasjon: SwitchBot S10

SwitchBot 10 holder det andre love. (Image credit: Future)

De beste robotstøvsugerne – spesielt de med innebygd mopper – hevdes å kunne ta seg av rengjøringen mens du slapper av i sofaen. Like enkelt er det ikke i virkeligheten. Spesielt moppedelen må fylles og tømmes, ellers blir det ikke mye til rengjøring.

SwitchBot 10 løser dette. Den har to dokker: en som kan tømme støvsugersiden av den, og en annen som faktisk er koblet til vannsystemet ditt, og kan skylle bort avfallet mens den fylles med friskt vann, klar for neste mopperunde.

Og det vil til og med være en luftfukter-dokkingstasjon som et tredje alternativ. I utgangspunktet kan roboten fungere som en vannfrakter, og overføre vann fra påfyllingsdokken til luftfukterdokken, slik at at du alltid har en jevn flyt av fuktighet til luften i rommet. Vi ble alvorlig imponert over innovasjonen her etter å ha sett den i aksjon på messen. Selv om vi ikke vet hvor godt den fungerer før vi kan teste den i det virkelige liv, er innovasjonsvinået her vel verdt en av våre priser.