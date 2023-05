Milliardsøksmål mot Apple

Britiske iPhone-brukere saksøker Apple for 1,6 milliarder pund for å ha skjult problemer med mobilbatteriene.

Apple saksøkes for svimlende 1,6 milliarder pund i Storbritannia. Teknologigiganten beskyldes blant annet for å ha lagt skjul på batteridefekter i flere millioner av de populære iPhone-mobilene, melder Computerworld (Åpnes i ny fane).

Justin Gutmann, en advokat som har gjort seg bemerket med sin innsats for forbrukeres rettigheter, fremmer dette søksmålet på vegne av britiske iPhone-brukere. Allerede i 2022 (Åpnes i ny fane) raslet han med sablene i samme ærend, og i mellomtiden er beløpet vokst dramatisk.

Rettsdokumentene fra Gutmanns advokater levner Apple liten ære. Her hevdes det at selskapet bevisst har lagt skjul på at det var problemer med batteriene i flere av iPhone-modellene. I hemmelighet skal Apple ha installert et strømstyringsverktøy som begrenset de aktuelle mobiltelefonenes ytelse, skriver TEK.no (Åpnes i ny fane).

Apple har forpliktet seg til å være tydeligere og ærligere med iPhone-brukerne. Gutmann-advokat Philip Moser

Grunnløse beskyldninger?

Reuters melder (Åpnes i ny fane) at Apple hevder at søksmålet er grunnløst. Selskapet benekter på det sterkeste at deres iPhone-batterier var defekte – med unntak av i et beskjedent antall iPhone 6s-modeller. Her tilbød de brukerne nye batterier til erstatning for de defekte.

Selskapet hevder også at oppgraderingen som kom i 2017, som kom med en håndtering av strømforbruket for å begrense belastningen på eldre batterier eller batterier med lavt ladenivå, bare reduserte ytelsen til en iPhone 6 med 10 prosent.

Apple mener at de ikke har villedet forbrukerne. De viser blant annet til den offentlige unnskyldningen de kom med i 2017. De har bedt et tribunal i London om å blokkere søksmålet.