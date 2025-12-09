Samsung har nettopp lansert One UI 8.5 beta med 6 store oppgraderinger – slik kan du prøve den

Samsung har nettopp lansert betaversjonen av One UI 8.5.

Oppdateringen har som mål å øke «produktivitet, personvern og ytelse».

Du kan laste den ned ved hjelp av Samsung Members-appen.

Samsung har nettopp avduket One UI 8.5 beta, den nyeste oppdateringen til mobilgrensesnittet som er laget for alle de beste Samsung-telefonene. I tillegg til å lekke Galaxy S26s design ved et uhell, bringer denne oppdateringen en rekke nye funksjoner og oppdateringer, samt forbedringer av «produktivitet, personvern og ytelse i hele Galaxy-økosystemet», sier Samsung.

I et blogginnlegg som kunngjør oppdateringen, sa Samsung at One UI 8.5 betaversjonen bringer «nye og enklere måter å skape, koble til og holde seg trygg på». Dette manifesterer seg i en rekke forbedringer som burde være velkommen lesning for Samsung-fans.

Med oppdateringen sier Samsung at du vil få en rekke forbedringer av innholdsproduksjon på Samsung Galaxy-enheten din. Du vil kunne «fortsette å generere nye bilder uten avbrudd» takket være en oppdatering til Photo Assist, som betyr at du kan redigere flere bilder uten å måtte lagre hvert enkelt, og deretter se gjennom endringene dine på slutten av prosessen. Quick Share har også blitt oppdatert for å gjenkjenne personer i bilder og foreslå å sende disse bildene direkte til motivene.

Når det gjelder tilkobling, har lydkringkastingsfunksjonen blitt oppgradert, slik at du kan sende stemmen din til en tilkoblet høyttaler mens du snakker inn i telefonen. I tillegg til dette lar lagringsdelingsfunksjonen deg se filer på andre Galaxy-enheter i Mine filer-appen, noe som gir deg en rask måte å få tilgang til dokumentene dine hvis de er lagret et annet sted.

Samsungs blogginnlegg berørte også sikkerhetsforbedringer, inkludert Failed Authentication Lock, som automatisk låser skjermen din hvis noen gjør for mange feilaktige påloggingsforsøk med fingeravtrykk, PIN-kode eller passord. Identitetssjekk beskytter også flere innstillinger enn tidligere, noe som sikrer bedre trygghet uansett om enheten din havner i gale hender eller ikke.

Slik får du tak i One UI 8.5 beta

(Image credit: Shutterstock / Framesira)

Hvis du vil prøve den nyeste One UI 8.5-betaen, må du ha en kompatibel enhet og bo på riktig sted, i hvert fall foreløpig.

Samsung oppgir at One UI 8.5-betaen først vil være tilgjengelig for brukere av Samsung Galaxy S25-serien. I tillegg til det kan den bare lastes ned av personer i Tyskland, India, Korea, Polen, Storbritannia og USA for øyeblikket. Den er tilgjengelig fra 8. desember 2025.

Det er også et krav å være medlem av Samsungs betaprogram. For å registrere deg, last ned Samsung Members-appen fra Google Play Store og åpne den, og logg deretter inn med Samsung-kontoen din. Bli med i betaprogrammet via banneret øverst i appen, gå deretter til telefonens innstillinger og naviger til Programvareoppdatering > Last ned og installer for å få den nyeste betaen på telefonen din.

Som alltid kan betaprogramvare være buggy, så det er lurt å installere den på en sekundær telefon som ikke er din daglige driver. Sørg også for å sikkerhetskopiere telefonen din før du begynner.