Vi har fått en første titt på Samsung One UI 9 – en tidlig versjon har kommet for Galaxy S26 Ultra

Vi har ennå ikke sett en bred utrulling av One UI 8.5, som fikk sin debut med Samsung Galaxy S26-telefonene (som ble avduket i slutten av februar), men det ser ut til at utviklingen av One UI 9 allerede er godt i gang – ettersom den første versjonen av oppdateringen nå har dukket opp.

Som tipseren Tarun Vats rapporterer, finnes det nå en offisiell versjon av One UI 9 på Samsungs servere – og nettstedet SamMobile har klart å få den til å kjøre på en telefon. Det er en viktig milepæl i utviklingen av en Android-oppdatering og noe vi absolutt bør merke oss.

Den samme kilden oppgir også at utviklingen vil følge samme tidslinje som vi så i fjor med One UI 8 (basert på Android 16). Du husker kanskje at den ble lansert i juli 2025 sammen med Samsung Galaxy Z Fold 7 og Samsung Galaxy Z Flip 7 etter flere måneder med betatesting.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Eldre telefoner begynte å få One UI 8 fra september 2025, så vi kan vente oss en lignende utrulling i 2026. Det vil ikke ta lang tid før en betaversjon for One UI 9 blir åpent tilgjengelig (selv om du sannsynligvis trenger en nyere Samsung-telefon for å få tilgang til den).

Här är vad som är på väg

BREAKING The first internal One UI 9 test build for the Galaxy S26 Series has been spotted on the server today. 👀Build Version:S948BXXU1BZC5/S948BOXM1BZC5/ S948BXXU1BZC5Samsung has officially started One UI 9 development,following same timeline as last year.Repost 🔄 pic.twitter.com/1DyxBLb2X4March 16, 2026

På dette tidlige stadiet viser ikke skjermbildene fra SamMobile mange endringer, men vi vet at One UI 9 vil være basert på Android 17, noe som gir oss noen pekepinn på hva som kan komme i oppdateringen.

Android 17 er allerede i betatesting på Pixel-telefoner, og det er flere interessante forbedringer på gang: bedre støtte for widgeter på låseskjermen og forbedret håndtering av appvinduer, samt forbedringer av hvordan Android fungerer på mer uvanlige skjermstørrelser.

Det ser også ut til at Android 17 kan få en endring i varslingshåndteringen som ligner på iOS, der du sveiper ned fra venstre side av skjermen for å se varsler og fra høyre side for å åpne hurtiginnstillinger.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Vi vil sannsynligvis få vite mer om Android 17 før den offisielle presentasjonen på Google I/O 2026 i mai, etter hvert som betaprogrammet fortsetter. Som vanlig vil Samsung også legge til sine egne justeringer og forbedringer i tillegg til Googles basissystem.