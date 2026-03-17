Vi har fått en första titt på Samsung One UI 9 – en tidig version av den stora uppdateringen har dykt upp för Galaxy S26 Ultra

Den första versionen av One UI 9 har dykt upp

Vi har också fått se skärmbilder från mjukvaran

Vi kan räkna med en lansering någon gång senare under 2026

Vi har ännu inte sett någon bred utrullning av One UI 8.5, som debuterade med Samsung Galaxy S26-telefonerna (som presenterades i slutet av februari), men det verkar som att utvecklingen av One UI 9 redan är i full gång – eftersom den första versionen av uppdateringen nu har dykt upp.

Som läckan Tarun Vats rapporterar finns det nu en officiell version av One UI 9 på Samsungs servrar – och sajten SamMobile har lyckats få igång den på en telefon. Det är en viktig milstolpe i utvecklingen av en Android-uppdatering och något vi definitivt bör notera.

Samma källa uppger också att utvecklingen kommer att följa samma tidslinje som vi såg förra året med One UI 8 (baserat på Android 16). Du kanske minns att den, efter flera månaders betatestning, lanserades i juli 2025 tillsammans med Samsung Galaxy Z Fold 7 och Samsung Galaxy Z Flip 7.

Äldre telefoner började få One UI 8 från september 2025, så vi kan räkna med ett liknande upplägg under 2026. Det lär inte heller dröja särskilt länge innan ett betaprogram för One UI 9 öppnas (även om du sannolikt behöver en nyare Samsung-telefon för att få tillgång till det).

Här är vad som är på väg

BREAKING The first internal One UI 9 test build for the Galaxy S26 Series has been spotted on the server today. 👀Build Version:S948BXXU1BZC5/S948BOXM1BZC5/ S948BXXU1BZC5Samsung has officially started One UI 9 development,following same timeline as last year.Repost 🔄 pic.twitter.com/1DyxBLb2X4March 16, 2026

I det här tidiga skedet visar skärmbilderna från SamMobile inte särskilt många förändringar, men vi vet att One UI 9 kommer att baseras på Android 17, vilket ger oss en del ledtrådar om vad som kan vara på gång i uppdateringen.

Android 17 testas redan i betaversion på Pixel-telefoner och det finns flera intressanta förbättringar på gång: bättre stöd för widgets på låsskärmen och förbättrad hantering av appfönster, samt förbättringar i hur Android fungerar på mer ovanliga skärmstorlekar.

Det ser också ut som att Android 17 kan få en förändring i notishanteringen som påminner om iOS, där du sveper ner från vänstra sidan av skärmen för att visa notiser och från högra sidan för att öppna snabbinställningar.

Vi lär få veta mer om Android 17 inför den officiella presentationen på Google I/O 2026 i maj, i takt med att betaprogrammet fortsätter. Som vanligt kommer Samsung dessutom att lägga till egna justeringar och förbättringar ovanpå Googles grundsystem.