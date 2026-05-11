Samsung ruller ut One UI 8.5 til Galaxy S25, S24 og flere modeller – her er de kompatible enhetene

Samsung begynte å rulle ut den endelige versjonen av One UI 8.5 6. mai.

Selskapet begynner i Sør-Korea, men det ventes at flere land snart får oppdateringen.

I utgangspunktet vil One UI 8.5 komme til premiummodeller fra de seneste årene.

Ventetiden har vært lang, men Samsung begynner endelig å ta One UI 8.5 ut av betaversjonen og rulle ut oppdateringen til utvalgte telefoner og nettbrett. Selv om den har vært tilgjengelig for Samsung Galaxy S26-serien siden lanseringen, har alle eldre modeller ventet på oppdateringen – frem til nå.

Ifølge en kunngjøring i Samsungs newsroom startet den offisielle utrullingen 6. mai i Sør-Korea, med «flere regioner som følger», så du har sannsynligvis ikke mottatt oppdateringen ennå, men du bør få den snart hvis du har en kompatibel telefon.

For det første kommer One UI 8.5 til Samsung Galaxy S25-serien, Galaxy S25 FE, Galaxy S24-serien, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Tab S11-serien og Galaxy Tab S10-serien. Med andre ord er det de fleste av selskapets premiumtelefoner og nettbrett fra de siste årene.

Latest Videos From

Men det er bare begynnelsen – vi vet allerede at One UI 8.5 kommer til flere enheter, ettersom betaversjonen er tilgjengelig for Samsung Galaxy S23-serien, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 FE og Galaxy A36. Du må sannsynligvis bare vente litt lenger på den endelige versjonen for disse modellene.

Samsung Galaxy S25 blir den første som får oppdateringen. (Image credit: Philip Berne / Future)

Støtte for AirDrop og andre forbedringer

One UI 8.5 virker verdt ventetiden, ettersom oppdateringen inneholder en rekke nye funksjoner og forbedringer, inkludert støtte for AirDrop via Quick Share, ytterligere oppgraderinger til Quick Share (inkludert muligheten til å identifisere personer på bilder og foreslå å sende dem til motiver), og forbedringer av Photo Assist.

One UI 8.5 gir deg også muligheten til å bruke Audio Broadcast for å sende stemmen din til en tilkoblet høyttaler mens du er på telefonen, muligheten til å se filer på andre Galaxy-enheter direkte i Mine filer-appen, og forbedringer av strømsparingsmodus for å forlenge batteritiden.

Dette er de største nyhetene, men det er også mindre endringer, inkludert justeringer av Vær-appen og sikkerhetsforbedringer, så det er mye nytt her – selv om ikke alle funksjonene nødvendigvis vil være tilgjengelige på alle telefoner.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Så hvis du har en av enhetene som er først ute med One UI 8.5, er det verdt å følge med på oppdateringen. Du vil sannsynligvis få et varsel når den er tilgjengelig, men hvis du vil sjekke manuelt, kan du gå til Innstillinger > Programvareoppdatering.