Samsung börjar äntligen rulla ut One UI 8.5 till Galaxy S25, S24 och fler modeller – här är hela listan över kompatibla enheter

Samsung började rulla ut den färdiga versionen av One UI 8.5 den 6 maj

Företaget börjar i Sydkorea, men fler länder väntas få uppdateringen snart

Inledningsvis kommer One UI 8.5 till premium-modeller från de senaste åren

Det har varit en lång väntan, men Samsung börjar nu äntligen ta One UI 8.5 ur beta och rulla ut uppdateringen till vissa telefoner och surfplattor. Den har visserligen varit tillgänglig för Samsung Galaxy S26-serien sedan lanseringen, men alla äldre modeller har fortfarande väntat på uppdateringen – fram tills nu.

Enligt ett tillkännagivande på Samsungs newsroom började den officiella utrullningen den 6 maj i Sydkorea, men “ytterligare regioner följer”, så du har sannolikt inte fått uppdateringen ännu, men lär få den snart om du har en kompatibel telefon.

Till att börja med kommer One UI 8.5 till Samsung Galaxy S25-serien, Galaxy S25 FE, Galaxy S24-serien, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Tab S11-serien och Galaxy Tab S10-serien. Med andra ord handlar det om de flesta av företagets premium-telefoner och surfplattor från de senaste åren.

Men det är bara början – vi vet redan att One UI 8.5 även kommer till fler enheter, eftersom betaversionen finns tillgänglig för Samsung Galaxy S23-serien, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 FE och Galaxy A36. Du kommer bara sannolikt behöva vänta lite längre på den färdiga versionen till dessa modeller.

Samsung Galaxy S25 blir den första att få uppdateringen.

Stöd för AirDrop och andra förbättringar

One UI 8.5 verkar dock vara värd väntan, eftersom uppdateringen innehåller ett stort antal nya funktioner och förbättringar, inklusive stöd för AirDrop via Quick Share, ytterligare uppgraderingar till Quick Share (inklusive möjligheten att identifiera personer i bilder och föreslå att de skickas till motiven), samt förbättringar för Photo Assist.

One UI 8.5 ger även möjlighet att använda Audio Broadcast för att skicka din röst till en ansluten högtalare medan du pratar i telefonen, möjligheten att se filer på andra Galaxy-enheter direkt i appen Mina filer, samt förbättringar av energisparläget för att öka batteritiden.

Detta är de största nyheterna, men det finns även mindre förändringar, inklusive justeringar i väderappen och säkerhetsförbättringar, så det finns mycket nytt här – även om alla funktioner inte nödvändigtvis kommer vara tillgängliga på alla telefoner.

Om du har någon av enheterna som står först i kön för One UI 8.5 är det alltså värt att hålla utkik efter uppdateringen. Du kommer sannolikt få en notis när den blir tillgänglig, men om du vill kontrollera manuellt kan du gå till Inställningar > Programuppdatering.