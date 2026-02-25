Samsung lanserer Galaxy S26-serien med fokus på AI og personvern, og raskere lading i toppmodellen

Samsung har nettopp lansert tre nye mobiltelefoner: Galaxy S26, Galaxy S26+ og Galaxy S26 Ultra, der maskinvare, kamerasystem og AI-funksjoner er utviklet for å forenkle typiske oppgaver på mobiltelefonen. Serien er den tredje generasjonen av AI-baserte telefoner.

Pris og tilgjengelighet

Galaxy S26 Ultra, S26+ og S26 er tilgjengelige for bestilling fra 25. februar i Cobalt Violet, White, Black og Sky Blue. Pink Gold og Silver Shadow er tilgjengelige på nett. Mobilene leveres fra 6. mars.

Veiledende priser:

Samsung Galaxy S26:

256GB + 12GB RAM: 12 490 kroner

512GB + 12GB RAM: 14 990 kroner

Samsung Galaxy S26+:

256GB + 12GB RAM: 15 490 kroner

512GB + 12GB RAM: 17 990 kroner

Samsung Galaxy S26 Ultra:

256GB + 12GB RAM: 17 990 kroner

512GB + 12GB RAM: 19 990 kroner

1TB + 16GB RAM: 22 990 kroner

Ved forhåndsbestilling kan du få flere rabatter. Den viktigste er at du med de to rimeligste modellene kan oppgradere til 512 GB lagring uten ekstra kostnad. Ultra-modellen har også rabatter om du skulle ønske deg større lagringsplass.

Galaxy S26 Ultra får raskere lading og innebygd personvernskjerm

Samsung Galaxy S25 Ultra leveres med en innebygd S Pen, som før. (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy S26 Ultra, den dyreste av de tre, får en rekke oppgraderinger sammenlignet med forgjengeren. Både ytelse, kameraer, skjerm og batteri er forbedret sammenlignet med fjorårets Galaxy S25 Ultra.

Telefonen har den kraftigste brikken på markedet for øyeblikket, Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy. Snapdragon kommer eksklusivt til Ultra-modellen. De to andre telefonene er utstyrt med en Exynos 2600-brikke.

Kameraene i Ultra-modellen er også forbedret. Hovedkameraet og telefotokameraet med 5x optisk zoom har begge en større blenderåpning, slik at de fanger opp mer lys og tar bedre bilder i svakt lys. Telefotokameraet med 3x zoom har imidlertid en mindre blenderåpning, og ingenting har endret seg med ultravidvinkelen.

Skjermen har kanskje fått den største oppgraderingen: Samsung Galaxy S26 Ultra har et «Privacy Display» – en skjerm som skal beskytte personvernet ditt. Den sørger for at du bare kan se innhold på skjermen hvis du ser direkte på den. Hvis du ser fra siden, ser du bare en blank skjerm. Det er ikke en ny funksjon, men det krever vanligvis at du installerer en ekstra skjerm/skjermbeskytter med funksjonen. Samsung har rett og slett bygget inn funksjonen i selve skjermen, slik at du kan slå den av og på etter behov.

Vi fikk en rask titt på funksjonen i går, og den ser faktisk ut til å fungere. Så Samsungs Privacy Display gir deg litt ekstra beskyttelse mot nysgjerrige øyne. Funksjonen kan til og med justeres slik at den aktiveres automatisk når du for eksempel åpner bestemte apper eller beveger deg i bestemte geografiske områder.

Og raskere lading ... Endelig!

Selve batteriet har ikke blitt noe større, og batteritiden har heller ikke blitt mye lengre. Men nå har Samsung endelig økt ladehastigheten, som nå øker fra 45 W til 60 W. Ifølge Samsung betyr dette at du kan lade Galaxy S26 Ultra fra 0 til 75 % på 30 minutter. Dette er gode nyheter for brukere som ønsker litt ekstra strøm på telefonen mens de er i et møte eller spiser frokost.

Galaxy S26+ og S26

(Image credit: Blue Pixl Media)

Samsung Galaxy S26 er basismodellen i den nye S26-serien, men leverer likevel en betydelig oppgradering i forhold til tidligere generasjoner. Modellen kombinerer AI-integrasjon med forbedret ytelse og optimalisert batteritid, slik at hverdagsoppgaver, bilder og multitasking skal gå knirkefritt. Samtidig er det fokus på personvern og datasikkerhet, slik at brukerne har større kontroll over sin egen informasjon.

Samsung Galaxy S26+ bygger på fundamentet til S26, men er rettet mot de som ønsker en større skjerm og ekstra kapasitet. Her får du de samme AI-drevne funksjonene og sikkerhetsfokuset, men med enda bedre skjermplass for produktivitet, strømming og gaming. S26+ er derfor et spennende valg for brukere som ønsker mer skjerm og mer kraft – uten å gå helt opp til toppmodellen.

Mange nye AI-triks, men ikke alle på norsk

(Image credit: Blue Pixl Media)

Som i tidligere år er AI et viktig fokus. Photo Assist er forbedret. Du kan nå beskrive hva du skal endre i et bilde, og Galaxy AI vil gjøre som du ønsker. Du kan fjerne objekter fra et bilde, legge til nye objekter, endre fargene på deler og mer. Du får også en historikk over endringer, slik at du kan gå tilbake og angre en endring hvis resultatet ikke er tilfredsstillende.

Én AI-funksjon som alle kan dra nytte av, er sortering av skjermbildene dine. Galaxy AI sorterer nå automatisk skjermbildene dine i åtte kategorier: shopping, sosiale medier, kuponger, boardingkort, arrangementer, steder, QR-koder og chatter. Når du velger en kategori, vil du bare se disse skjermbildene i galleriet ditt.

Det er også to funksjoner som for øyeblikket ikke fungerer på norsk. Samsung har uttalt at denne støtten vil komme senere, men har ikke gitt en spesifikk tidsplan.

Anropsscreening er den første funksjonen der AI kan ta en telefonsamtale for deg og stille spørsmål. Galaxy AI vil først spørre hvem som ringer og hva personen ringer om. Dette er en praktisk måte å blokkere spam-anrop fra ukjente numre. Den andre funksjonen er «Now Nudge». Dette er forslag i linjen over tastaturet ditt basert på hva som er på skjermen. Hvis noen for eksempel spør i en chat om du vil se en film på fredag ​​kveld, vil det være en hurtigtast som umiddelbart åpner kalenderen din. Dette krever selvfølgelig at AI-assistenten har tilgang til mye innhold i form av e-poster, meldinger, kalender osv. Men Samsung er veldig nøye med å understreke at denne typen privat innhold kun behandles på telefonen og ikke kan nås utenfra.

Merverdi for Samsung-brukere

De nye telefonene er designet for å gjøre hverdagen enklere med en rekke AI-funksjoner. Men hvis du allerede har Samsung-nettbrett eller laptoper, kan du få enda mer ut av Galaxy S26-serien. Hvis du er logget på Samsung-kontoen din, kan du la Samsung-enhetene dine dele lagringsplass, slik at du for eksempel kan opprette en mappe med telefonens innhold på laptopen eller nettbrettet. På denne måten kan du få tilgang til innhold uten å måtte bruke kabler eller søke etter mapper.