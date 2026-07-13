Samsung Galaxy Z Flip 8 kan bli den siste modellen i serien – og det ville være både trist og uventet

Samsung skal angivelig fase ut kompakte, brettbare telefoner

Dette betyr at den kommende Galaxy Z Flip 8 kan bli den siste modellen i serien

Informasjonen kommer fra en troverdig lekkasje, men hvis nok folk kjøper modellen, kan Flip-serien fortsatt reddes

Samsung Galaxy Z Flip 7 er en fantastisk telefon som fikk 4,5 av 5 stjerner i vår anmeldelse. Men til tross for kvalitetene kan Samsung være i ferd med å legge ned serien etter lanseringen av Galaxy Z Flip 8.

Dette hevdes av den kjente tipseren @UniverseIce, som skrev på X at «Samsung Galaxy Z Flip 8 sannsynligvis vil bli Samsungs siste kompakte brettbare produkt.»

Tipseren forklarte ikke hvorfor Samsung ville ta en slik avgjørelse, men det er mulig å spekulere. Flip-serien har lenge vært Samsungs mest populære serie med brettbare telefoner, men det er tegn til at dette er i endring. For eksempel meldte det sørkoreanske nettstedet FN News at Galaxy Z Fold 7 fikk flere forhåndsbestillinger enn Galaxy Z Flip 7 – i hvert fall i hjemmemarkedet Sør-Korea.

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The Samsung Galaxy Z Flip 8 is likely to be Samsung's last small folding product. pic.twitter.com/9zN4nNRLT2July 9, 2026

Dette kan tyde på at etterspørselen etter boklignende brettbare mobiler med større skjermer øker, noe som ikke ville være spesielt overraskende. Vanlige telefoner med store skjermer selger generelt bedre enn mer kompakte modeller, og med den ryktede lanseringen av Apples brettbare iPhone Ultra senere i år, er det usannsynlig at interessen for denne typen brettbare telefoner vil avta.

Samtidig har en av Flip-seriens største fordeler vært at den tilbød en relativt rimelig måte å få tak i en brettbar telefon på. Men med stigende priser på minnebrikker er den fordelen i fare for å forsvinne.

Dessuten skal Samsung lansere en ny brettbar modell senere i år med et kortere og bredere format, i tillegg til den tradisjonelle etterfølgeren til Galaxy Z Fold 7. Den nye modellen skal visstnok være større enn Galaxy Z Flip, men fortsatt mindre enn selskapets nåværende brettbare telefoner i bokformat. Samsung kan derfor se den som et alternativ for brukere som ønsker en mer kompakt brettbar telefon uten å velge en Flip-modell.

En telefon som vil bli savnet

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Selv om informasjonen fra @UniverseIce virker troverdig, håper vi virkelig at den ikke stemmer. Til tross for argumentene ovenfor, mener vi fortsatt at Flip-serien spiller en viktig rolle blant dagens brettbare telefoner.

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Den blir ekstremt kompakt når den er brettet sammen, noe som fortsatt appellerer til mange brukere. Selv om komponentkostnadene øker, vil den også fortsette å være billigere enn brettbare telefoner i bokformat. Derfor ville det være synd om serien forsvant, ikke minst ford